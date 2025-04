Mãe busca filho desaparecido em mata em Cordeirópolis (SP) Carmelo saiu para comprar laranjas há dois meses e não retornou Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 23h32 (Atualizado em 01/04/2025 - 23h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sem respostas, mãe de ex-peão que desapareceu procura, sozinha, o filho em área de mata

Carmelo Luis Benedito, de 38 anos, saiu de casa em Cordeirópolis, no interior de São Paulo, para comprar laranjas e nunca mais voltou. O mistério do desaparecimento já dura dois meses, deixando sua família em angústia. Sem respostas das investigações policiais, sua mãe, Aparecida, busca sozinha pelo filho em uma área de mata onde seu carro foi encontrado abandonado.

Aparecida enfrenta diariamente o desafio de procurar em meio ao canavial denso com ferramentas para abrir caminho. “Carmelo! Pelo amor de Deus, me responde meu filho!”, clama desesperada durante as buscas. A família mantém a esperança de encontrar Carmelo enquanto lida com a incerteza sobre seu paradeiro.

Carmelo era casado com Luana e tinha duas filhas. Ele havia deixado a vida de peão de rodeio para se dedicar à família e estava em um momento estável de sua vida. As investigações revelaram que ele foi visto em Araras e Rio Claro após sair de Cordeirópolis. O carro dele foi localizado em uma usina sem documentos ou objetos pessoais, sugerindo que alguém possa ter mexido nele.

A comunidade local e as autoridades continuam mobilizadas na busca por respostas sobre o paradeiro de Carmelo.

‌



Assista em vídeo - Sem respostas, mãe de ex-peão que desapareceu procura, sozinha, o filho em área de mata

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!