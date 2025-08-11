Mãe denuncia marido da filha por agressão no Distrito Federal
Companheiro foi preso após denúncia de violência doméstica
Uma mulher de 34 anos foi agredida por seu companheiro dentro de um elevador em Brasília. O ato de violência foi capturado pelas câmeras de segurança do prédio. A mãe da vítima, Alessandra, denunciou o agressor à polícia, mesmo sem o consentimento da filha, resultando na prisão do homem.
A agressão ocorreu no início de agosto, mas só veio à tona após a mãe procurar as autoridades. Alessandra relatou que esta não foi a primeira vez que sua filha sofreu agressões do companheiro, Kleber Lúcio Borges, um empresário de 55 anos. Depois do ataque, o agressor levou a vítima a um hospital, onde médicos suspeitaram de violência doméstica e alertaram a mãe.
Durante a investigação policial, foram encontradas armas de fogo e munições na residência do agressor. Apesar da vítima não ter registrado queixa formalmente, a lei Maria da Penha permitiu que o suspeito fosse preso. A vítima está internada e recebe acompanhamento psicológico enquanto enfrenta as consequências físicas e emocionais do ataque. A mãe espera que sua ação encoraje outras pessoas a romperem ciclos de violência.
