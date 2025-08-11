Mãe denuncia marido da filha por agressão no Distrito Federal Companheiro foi preso após denúncia de violência doméstica Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 17h32 (Atualizado em 11/08/2025 - 17h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Mulher de 34 anos é agredida pelo companheiro dentro de elevador em Brasília.

A mãe da vítima denuncia o agressor, resultando em sua prisão, mesmo sem o consentimento da filha.

Investigações revelam que o agressor possuía armas de fogo em sua residência.

A vítima recebe atendimento médico e psicológico, enquanto a mãe busca encorajar outras pessoas a romperem ciclos de violência.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma mulher de 34 anos foi agredida por seu companheiro dentro de um elevador em Brasília. O ato de violência foi capturado pelas câmeras de segurança do prédio. A mãe da vítima, Alessandra, denunciou o agressor à polícia, mesmo sem o consentimento da filha, resultando na prisão do homem.

A agressão ocorreu no início de agosto, mas só veio à tona após a mãe procurar as autoridades. Alessandra relatou que esta não foi a primeira vez que sua filha sofreu agressões do companheiro, Kleber Lúcio Borges, um empresário de 55 anos. Depois do ataque, o agressor levou a vítima a um hospital, onde médicos suspeitaram de violência doméstica e alertaram a mãe.

Durante a investigação policial, foram encontradas armas de fogo e munições na residência do agressor. Apesar da vítima não ter registrado queixa formalmente, a lei Maria da Penha permitiu que o suspeito fosse preso. A vítima está internada e recebe acompanhamento psicológico enquanto enfrenta as consequências físicas e emocionais do ataque. A mãe espera que sua ação encoraje outras pessoas a romperem ciclos de violência.

Veja também

‌



Veja o que o homem que forjou a própria morte tem a dizer sobre o caso

Domingo Espetacular playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Exclusivo: Cabrini fica frente a frente com homem acusado de forjar a própria morte Governo dos EUA negocia encontro entre Putin e Zelensky Santos vence o Cruzeiro de virada neste domingo (10) Primeiro-ministro de Israel afirma que nova operação na Faixa de Gaza vai terminar com a guerra Giro dos Famosos: Gusttavo Lima leiloa metade de um cavalo Alvaro Garnero mostra as belezas da capital do Chile, Santiago Matogrosso & Mathias celebram 50 anos de história em show grandioso em SP Nove vítimas de acidente entre ônibus e carreta em Mato Grosso recebem alta Familiares, amigos e fãs se despedem do sambista Arlindo Cruz Observação de baleias atrai turistas na costa brasileira Homem participa de corrida usando chinelos e viraliza nas redes sociais Imagens inéditas mostram detalhes da operação que terminou com um policial baleado Exclusivo: mãe da mulher que foi agredida em elevador no DF fala ao Domingo Espetacular Jogos eletrônicos deixam pais em alerta; entenda os riscos Pai luta para desvendar a verdade sobre mortes de filha e de genro Polícia apreende milhões de reais em barras de ouro em rodovia no norte do país Pulmão de Pipoca: a doença respiratória silenciosa | O Hospital Responde Deepfake: confira como vídeos e áudios falsos estão enganando milhões As cores e os sabores dos vinhos chilenos Veja os bastidores da maior apreensão de ouro da história do Brasil no Domingo Espetacular

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!