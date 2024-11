Mário Gomes desabafa ao Domingo Espetacular sobre despejo de mansão: ‘Já chorei várias vezes’ O programa deste fim de semana (27) também relembra a trajetória de Maguila e traz cobertura completa do segundo turno das eleições municipais; confira todos os destaques Domingo Espetacular|Do R7 25/10/2024 - 17h49 (Atualizado em 25/10/2024 - 17h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mário Gomes desabafou sobre o despejo de mansão onde morava Divulgação/RECORD

Neste final de semana (27), o Domingo Espetacular entrevista, com exclusividade, o ator Mário Gomes, que foi despejado recentemente da mansão onde morava, localizada em um condomínio de luxo na Joatinga, zona oeste do Rio de Janeiro, após decisão judicial. No bate-papo, ele desabafa sobre o ocorrido e mostra o ‘puxadinho’ na casa da filha, onde mora hoje com a esposa. ”Moro ali desde garoto, meu pai ia ali. É a minha área, né? Eu já chorei várias vezes por causa disso”, revelou.

O programa também irá relembrar a trajetória de Maguila, uma figura emblemática do esporte que alcançou grandes conquistas e superou muitos desafios ao longo de sua carreira. E ainda: como a morte do boxeador poderá contribuir para a ciência, especialmente no estudo da “demência pugilística”, e ajudar a desvendar os mistérios dessa condição que afeta muitos atletas da modalidade?

A revista eletrônica vai revelar, em primeira mão, como uma família ligada ao maior desmatador da Amazônia usava dinheiro público para destruir a floresta. A produção acompanhou a operação que mostra ainda como estas áreas desmatadas eram usadas para criar gado de forma ilegal.

E ainda: a história por trás da disputa do patrimônio milionário da campeã olímpica de vôlei, Walewska. A justiça determinou que o viúvo desocupe um imóvel que ele teria alugado de maneira irregular.

Durante o programa, os apresentadores Eduardo Ribeiro e Chris Lemos farão entradas, ao vivo, trazendo informações do segundo turno das eleições municipais pelo Brasil, e a repercussão dos resultados das urnas, à medida que as apurações forem sendo concluídas.

‌



O Domingo Espetacular, apresentado neste fim de semana por Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro, vai ao ar às 19h45.