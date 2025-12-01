Michael Keller tira dúvidas sobre o Waze
Veja como o aplicativo verifica alertas, atualiza acidentes e objetos nas vias e a metodologia para conseguir traçar a rota mais rápida
O Waze é um aplicativo que nos ajuda a evitar o trânsito e pegar as melhores rotas e todo dia está na palma da nossa mão. Mas às vezes bate aquela dúvida: como será que ele consegue fazer tudo isso? O Michael Keller foi atrás de algumas das principais dúvidas dos nossos seguidores e nos explicou como funciona toda essa tecnologia. Confira!
Essa matéria é um oferecimento de Waze.