Domingo Espetacular

Michael Keller tira dúvidas sobre o Waze

Veja como o aplicativo verifica alertas, atualiza acidentes e objetos nas vias e a metodologia para conseguir traçar a rota mais rápida

Domingo Espetacular|R7 Conteúdo e Marca

Capa Waze ajustada Crédito: Reprodução

O Waze é um aplicativo que nos ajuda a evitar o trânsito e pegar as melhores rotas e todo dia está na palma da nossa mão. Mas às vezes bate aquela dúvida: como será que ele consegue fazer tudo isso? O Michael Keller foi atrás de algumas das principais dúvidas dos nossos seguidores e nos explicou como funciona toda essa tecnologia. Confira!

Essa matéria é um oferecimento de Waze.

