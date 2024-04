Alto contraste

O pastel sequinho e crocante cai no gosto de quase todos. Mas, você conhece as versões coloridas? E os que têm sabor de angu? O Domingo Espetacular foi atrás da receita original do alimento e revela os Mitos e Verdades. Confira!