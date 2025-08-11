Morador de rua transforma vida após corrida de chinelos
Isaque supera vícios e se destaca em competição no Pará
No Pará, Isaque dos Santos Pinto, um morador de rua, participou espontaneamente de uma corrida usando chinelos e sob efeito de álcool. Este evento inesperado se tornou um ponto crucial em sua vida. Ele conquistou uma medalha na competição de oito quilômetros realizada em Garrafão do Norte, mesmo sem inscrição oficial.
Antes da corrida, Isaque enfrentava dificuldades extremas, incluindo problemas com álcool e drogas, dormindo nas ruas em condições precárias. Após o evento que viralizou nas redes sociais com milhões de visualizações, ele começou a receber apoio significativo para mudar sua vida.
A academia que organizou a corrida ofereceu abrigo temporário para Isaque e assistência para regularizar seus documentos. Com ajuda local e suporte nas redes sociais, ele iniciou uma nova fase longe do vício. Agora sonha em ter uma casa própria e apoiar sua família. A história inspiradora de superação de Isaque continua a impactar muitas pessoas.
