Motorista tem mal súbito e caminhão atinge público em show
Veículo descontrolado fere 16 pessoas durante evento em Itaberaí (GO)
Um caminhão que transportava equipamentos para a dupla sertaneja Diego e Victor Hugo perdeu o controle durante uma festa em Itaberaí, Goiás, ferindo 16 pessoas. O incidente ocorreu quando o motorista sofreu um mal súbito enquanto manobrava o veículo, atingindo a estrutura de banheiros químicos e causando pânico no local.
Segundo a prefeitura de Itaberaí, 13 feridos foram atendidos no local e liberados, enquanto três foram encaminhados para hospitais em Goiânia; duas dessas pessoas permanecem internadas, mas sem risco de morte. A dupla lamentou o ocorrido em nota oficial e garantiu apoio às vítimas.
A Polícia Civil está investigando o caso como lesão corporal culposa no trânsito. O motorista foi diagnosticado com princípio de infarto e testou negativo no bafômetro. Imagens do incidente e depoimentos de testemunhas serão analisados para esclarecer os detalhes do acidente.
O que ocorreu durante o show em Itaberaí (GO)?
Um caminhão que transportava equipamentos para a dupla sertaneja Diego e Victor Hugo perdeu o controle e atingiu o público, ferindo 16 pessoas.
Como as autoridades lidaram com os feridos?
Segundo a prefeitura de Itaberaí, 13 feridos foram atendidos no local e liberados, enquanto três pessoas foram encaminhadas para hospitais em Goiânia, com duas permanecendo internadas, mas sem risco de morte.
Qual a situação do motorista do caminhão?
O motorista foi diagnosticado com princípio de infarto e testou negativo no bafômetro. Ele está sendo investigado pela Policia Civil por lesão corporal culposa no trânsito.
Qual foi a reação da dupla sertaneja após o incidente?
A dupla Diego e Victor Hugo lamentou o ocorrido em nota oficial e garantiu apoio às vítimas.
