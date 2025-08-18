Motorista tem mal súbito e caminhão atinge público em show Veículo descontrolado fere 16 pessoas durante evento em Itaberaí (GO) Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 20h43 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h43 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um caminhão perdeu o controle e feriu 16 pessoas durante um show em Itaberaí, Goiás.

O motorista teve um mal súbito ao manobrar o veículo, atingindo banheiros químicos e gerando pânico.

Treze feridos foram atendidos no local e liberados; três foram levados a hospitais, com duas pessoas internadas.

A Polícia Civil investiga o caso como lesão corporal culposa no trânsito e analisará imagens e depoimentos.

Um caminhão que transportava equipamentos para a dupla sertaneja Diego e Victor Hugo perdeu o controle durante uma festa em Itaberaí, Goiás, ferindo 16 pessoas. O incidente ocorreu quando o motorista sofreu um mal súbito enquanto manobrava o veículo, atingindo a estrutura de banheiros químicos e causando pânico no local.

Segundo a prefeitura de Itaberaí, 13 feridos foram atendidos no local e liberados, enquanto três foram encaminhados para hospitais em Goiânia; duas dessas pessoas permanecem internadas, mas sem risco de morte. A dupla lamentou o ocorrido em nota oficial e garantiu apoio às vítimas.

A Polícia Civil está investigando o caso como lesão corporal culposa no trânsito. O motorista foi diagnosticado com princípio de infarto e testou negativo no bafômetro. Imagens do incidente e depoimentos de testemunhas serão analisados para esclarecer os detalhes do acidente.

O que ocorreu durante o show em Itaberaí (GO)?

Um caminhão que transportava equipamentos para a dupla sertaneja Diego e Victor Hugo perdeu o controle e atingiu o público, ferindo 16 pessoas.

Como as autoridades lidaram com os feridos?

Segundo a prefeitura de Itaberaí, 13 feridos foram atendidos no local e liberados, enquanto três pessoas foram encaminhadas para hospitais em Goiânia, com duas permanecendo internadas, mas sem risco de morte.

Qual a situação do motorista do caminhão?

O motorista foi diagnosticado com princípio de infarto e testou negativo no bafômetro. Ele está sendo investigado pela Policia Civil por lesão corporal culposa no trânsito.

Qual foi a reação da dupla sertaneja após o incidente?

A dupla Diego e Victor Hugo lamentou o ocorrido em nota oficial e garantiu apoio às vítimas.

