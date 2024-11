Namorada de Vinicius Gritzbach revela como foram últimos momentos do empresário Em entrevista exclusiva a Roberto Cabrini, Maria Helena Paiva Antunes revela momentos que antecederam a morte do delator do PCC; confira Domingo Espetacular|Do R7 27/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 27/11/2024 - 02h00 ) twitter

Namorada de Gritzbach detalha os últimos momentos do delator do PCC Reprodução/RECORD

O Domingo Espetacular trouxe uma entrevista exclusiva com Maria Helena Paiva Antunes. Frente a frente com Roberto Cabrini, a namorada de Vinícius Gritzbach, o delator do PCC executado a tiros no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, conta detalhes do dia do assassinato.

Dezesseis dias depois do assassinato do empresário, Maria Helena revela como foi a viagem a Maceió (AL), o desembarque em Guarulhos (SP) e os últimos momentos ao lado do homem que, oito dias antes de sua morte, tinha terminado uma delicada delação premiada.

Um dia antes de embarcarem para o nordeste, Vinicius foi à Corregedoria Geral da Polícia Civil e reforçou as acusações que já havia feito em uma entrevista com o jornalista Roberto Cabrini. No depoimento, o empresário acusou Danilo, conhecido como ‘Tripa’, e Rafael, conhecido como ‘Japa’, por seu sequestro, quando foi levado para o tribunal do crime do PCC.

Vinicius ainda afirmou que os homens teriam pagado para o delegado Fábio Baena e para o investigador chefe Eduardo Monteiro, R$ 5 milhões, cada um, para não serem presos. Ainda no depoimento, revelou que tinha uma coleção de relógios de luxo, contendo vinte peças, mas que, sete não foram devolvidos, e, depois, viu em posts nas redes sociais, o policial Rogério Felício usando os mesmo relógios.

‌



O empresário encerrou o depoimento, acusando Fábio Baena e Eduardo Monteiro de pedirem R$ 40 milhões para tirar Vinicius do inquérito de duplo homicídio.

Segundo Maria Helena, na volta para São Paulo, Vinicius parecia tranquilo, e dormiu durante o voo praticamente todo. “Eu sabia que como sempre, pegaríamos o voo, e a partir do momento que chegássemos em São Paulo, estaria o carro que o Vinicius andava, e a viatura, com quatro seguranças em um carro, e no outro, só eu, ele e o filho dele”.

‌



Câmeras de segurança gravaram o momento em que Vinicius foi alvejado pelos atiradores na parte de embarque de táxis do Aeroporto. “Eu estava toda distraída no celular, e de repente, começo a ouvir os disparos. No fundo do meu coração, eu senti que era ele. O Vinicius até tentou correr, ele tropeçou na própria perna. Mas eu sabia que era impossível ele sobreviver”, desabafa a namorada da vítima.

Durante a entrevista com o jornalista Roberto Cabrini, Maria Helena revela que as atitudes dos seguranças de Vinicius Gritzbach foram erradas, e que, isso custou a vida dele. A namorada do delator, ainda afirmou que o fato de os seguranças não tentarem defender Vinicius chamou a atenção dela: “Mas acho também, que eles precisariam ter um preparo maior para enfrentar isso, porque eles temeram pela vida deles”.

‌



A Força Tarefa identificou suspeitos de participação direta no assassinato de Vinicius Gritzbach. Um homem identificado como olheiro, um suspeito de fornecer os carros usados no ataque e dois supostos atiradores. Além dos oito policiais afastados pelo suposto envolvimento no caso.

Confira na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

