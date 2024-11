Namorada do delator do PCC assassinado, Vinícius Gritzbach, fala pela primeira vez em entrevista a Roberto Cabrini Depoimento inédito de Maria Helena Paiva será exibido no Domingo Espetacular e no Câmera Record deste final de semana (24) Domingo Espetacular|Do R7 23/11/2024 - 19h01 (Atualizado em 23/11/2024 - 19h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Roberto Cabrini entrevista Maria Helena Paiva, a namorada de Vinicius Gritzbach Divulgação/RECORD

No Domingo Espetacular (24), Roberto Cabrini fica frente a frente com a namorada de Vinícius Gritzbach, o delator do PCC executado a tiros no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

A nutricionista e influenciadora Maria Helena Paiva quebra o silêncio e fala, pela primeira vez, a uma emissora de TV. Um depoimento inédito que pode dar pistas dos verdadeiros mandantes do crime.

Questionada por Cabrini se Gritzbach tinha dimensão do risco que corria, ela afirma não acreditar nisso. “Conforme o tempo foi passando, o Vinícius foi... Não foi acontecendo nada, ele foi desleixando”, conta Maria Helena.

A nutricionista ainda revela como foram os últimos dias ao lado do namorado e o que aconteceu nas horas que antecederam o assassinato.

‌



Na entrevista, Maria Helena descreve em detalhes o que viu no momento do crime e fala do choque de ter assistido a tudo, de forma impotente. “Aquele tiroteio, eu não pude fazer nada para ajudar ele. Ele morrer na minha frente... Eu realmente não tenho nem palavras para descrever esse trauma que eu vou levar para o resto da vida”, relata.

O programa ainda mostra todos os detalhes da investigação, um caso que Cabrini tem acompanhado desde a entrevista exclusiva realizada com Gritzbach, em fevereiro deste ano, na qual o empresário denunciou as ameaças que sofria e confessou que tinha medo de morrer.

‌



Os principais trechos da matéria vão ao ar na Grande Reportagem, do Domingo Espetacular . A íntegra será exibida na mesma noite, no Câmera Record .

O Domingo Espetacular , apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, vai ao ar às 19h45.

‌



O Câmera Record , com Roberto Cabrini, é exibido às 23h30.