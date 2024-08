‘Não aceite a primeira vez, porque pode ser a última’, diz médica vítima de violência doméstica Mulher foi mantida em cárcere privado e escapou após abrir porta do banheiro com uma tampa de caneta; entenda o caso Domingo Espetacular|Do R7 19/08/2024 - 15h15 (Atualizado em 19/08/2024 - 15h20 ) ‌



RESUMINDO A NOTÍCIA Médica é agredida e roubada pelo namorado;

Homem foi flagrado por câmeras de segurança do elevador com as mãos ensanguentadas;

Mulher foi mantida em cárcere privado, mas conseguiu abrir a porta com tampa de caneta;

Vítima teve lesões na mandíbula, coluna e costela.

Médica é agredida e roubada pelo namorado em seu próprio apartamento Reprodução/RECORD

O Domingo Espetacular trouxe mais detalhes sobre o caso de Ana Cristina Benites, médica ginecologista, de 54 anos, brutalmente violentada e roubada pelo namorado João Felipe, de 40, no seu próprio apartamento, em Copacabana, no Rio de Janeiro. O casal morava junto há um ano, e o relacionamento sempre foi marcado por brigas.

De acordo com imagens das câmeras de segurança do elevador do prédio onde estavam, Ana e João chegaram juntos no apartamento. A mulher contou que havia acabado de sair do plantão e voltava para a casa para descansar.

“Fui para o quarto tomar banho e a partir desse momento começou a briga. Eu não lembro de nada [motivo da discussão]. Lembro dele me batendo e quando ele me arrastou para outro banheiro”, contou Ana. Ao ficar desacordada, João a trancou no cômodo e também a prendeu dentro do apartamento, sem deixar nenhuma chave no local.

Para sair do banheiro, Ana utilizou uma tampa de caneta para abrir a porta e para fugir da casa pediu ajuda para o porteiro. A médica foi levada a um hospital, pois estava muito machucada. Ela tinha lesões na mandíbula, costela e coluna e traumatismo craniano.

‌



Quando Ana conseguiu ser resgatada, seu namorado já tinha deixado o local. As câmeras de monitoramento do elevador flagraram o agressor saindo do apartamento uma hora após sua chegada. Nas imagens, o rapaz aparece com as mãos sujas de sangue.

O casal já passou por outros episódios de agressões, mas sempre se reconciliavam. Os especialistas dizem que esse é o “ciclo de violência”, que em muitas vezes acaba em novas agressões e até morte.

‌



Flávia Pinto Ribeiro, presidente OAB Mulher/RJ, falou que é fundamental que uma mulher, ao se sentir acuada, faça um registro e se afaste do agressor. “Temos muito a ideia de romantização que o ciúme é algo bom, mas não é”, disse a especialista.

Com o objetivo de encorajar mulheres a não se calar diante de uma agressão, Ana desabafou: “Não aceite a primeira vez [uma agressão], porque pode ser a última”.

‌



Assista ao vídeo:

O Domingo Espetacular vai ao ar todo final de semana, a partir das 19h45, na tela da RECORD.