‘Não esperava tanto amor’, declara Vera Viel após passar por retirada de tumor raro Em entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular, a apresentadora falou sobre o carinho e as orações dos familiares e amigos nesse momento tão difícil Domingo Espetacular|Do R7 21/10/2024 - 15h31 (Atualizado em 21/10/2024 - 15h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, fala pela primeira vez sobre a luta contra o câncer Reprodução/RECORD

O Domingo Espetacular trouxe com exclusividade a primeira entrevista da apresentadora Vera Viel, após a cirurgia para a retirada de um tumor maligno raro na perna. Em conversa com Roberto Cabrini, a apresentadora contou como reagiu e qual foi o sentimento ao receber a notícia da doença.

Rodrigo Faro e a esposa se emocionam ao relembrar o momento difícil que enfrentaram em família. Vera explicou que, em um primeiro momento, o medo a consumiu, mas ao lado de Rodrigo e das filhas, sempre acreditou que tudo daria certo.

“Segundo os médicos, esse tumor já estava em mim desde o começo do ano, e ele foi crescendo lentamente. Eu só descobri porque com o impacto do muay thai acabou estourando e aí virou um hematoma, depois um nódulo com um coágulo que eu conseguia apalpar”, explicou.

Depois da certeza do diagnóstico, Vera não escondeu que o medo tomou conta dos seus sentimentos, mas que sempre tentou ser positiva nos seus pensamentos. “Eu não podia também ficar sendo forte o tempo todo. Chorei várias vezes sozinha, porque eu não sabia o que realmente iria acontecer. Uma dúvida e um medo”.

‌



Família e amigos foram essenciais para mantê-la forte e segura nesse momento. “Eu não esperava tanto amor, tanta criança me falando ‘tia Vera, já deu tudo certo’, aquilo me motivou”. Emocionado, Rodrigo Faro desabafa sobre seus pensamentos no momento em que a esposa estava passando pela cirurgia: “A Vera não merecia isso. Várias vezes pensei ‘Por que não comigo?’”.

Em um vídeo feito pelo apresentador, emocionada, ela afirma que Deus falou com ela e teria dito: “Sua vida vai ter um sentido a partir de agora”. Rodrigo comenta sobre a fé da família: “A fé é a certeza de que a gente tem que descansar tudo em Deus”.

‌



Após encarar a cirurgia, o diagnóstico de Vera Viel é positivo. A apresentadora continuará sendo acompanhada por especialistas para evitar complicações pós-cirurgias. No próximo mês, Vera inicia o processo das sessões de radioterapia.

“Eu espero que a gente consiga passar por muitos momentos juntos e ser uma família unida assim. Eu tô orgulhosa das minhas irmãs e do meu pai, porque a gente foi muito forte”, desabafa Helena, a filha mais nova do casal.

‌



Confira na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Domingo Espetacular vai ao ar todos os domingos, na tela da RECORD, às 19h45.