‘Não pude me defender’, desabafa nadadora Ana Carolina sobre desligamento dos Jogos Olímpicos Atleta acredita que denúncia de assédio sexual em 2021 pode ser motivo de uma suposta retaliação em Paris, na França Domingo Espetacular|Do R7 13/08/2024 - 14h22 (Atualizado em 13/08/2024 - 14h22 ) ‌



RESUMINDO A NOTÍCIA Ana Carolina, atleta expulsa dos Jogos Olímpicos revela áudio de chefe da natação;

Membro da delegação afirmou que a nota de punição aos atletas estava errada;

O Comitê Olímpico Brasileiro alegou que ela foi desligada por comportamento agressivo;

Atleta acredita que denúncia feita por assédio sexual em 2021 seja um motivo para uma suposta retaliação.

Atleta revela áudio de chefe da natação após seu desligamento dos Jogos Olímpicos Reprodução/RECORD

O Domingo Espetacular trouxe, com exclusividade, a investigação dos bastidores da expulsão da nadadora brasileira Ana Carolina Vieira, de 22 anos, dos Jogos Olímpicos de Paris. Roberto Cabrini encontrou a atleta em um hotel da capital paulista para apurar mais informações sobre o caso de desligamento do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Segundo relatos da delegação, a atleta teve atitudes indisciplinares, como deixar a Vila Olímpica sem autorização da equipe para uma visita à Torre Eiffel e por uma suposta reação desrespeitosa com a comissão técnica após a decisão de mudar uma das nadadoras no revezamento de uma prova. Seu namorado e também nadador, Gabriel Santos, também foi punido com uma advertência pela saída da concentração.

“Na quinta-feira (25), às 16h35, fui até à Torre Eiffel realizar uma foto e não fui questionada de nada. Na sexta (26), tivemos um treinamento pela manhã, fizemos o registro da foto oficial e pela tarde ficamos livre para descanso na vila. Às 16h15 acontece a reunião, e disseram que a Maria Fernanda não iria participar e outra entraria no lugar dela”, revelou a atleta expulsa dos Jogos. Ao ser questionada se houve desrespeito ou um comportamento agressivo de sua parte, Ana Carolina negou.

Em nota, o Comitê Olímpico Brasileiro alegou que a nadadora teria contestado a decisão da comissão técnica e a comunicou sobre o seu retorno imediato ao Brasil. Além disso, Ana e seu namorado foram punidos por saírem da Vila Olímpica na sexta-feira à noite, o que segundo a atleta, não aconteceu.

“Eu descobri [do desligamento] de uma forma que não pude me defender”, contou Ana Carolina. Ela ainda disse que Gustavo Otsuka foi o responsável por informar que ela não faria mais parte da seleção brasileira.

No dia em que a nadadora deixou a capital parisiense, Gustavo enviou um áudio para Gabriel Santos com um pedido de desculpas sobre a nota do Comitê Olímpico Brasileiro. “A nota estava errada. Peço desculpas”, falou em uma mensagem de voz.

Ana Carolina desabafou e afirmou que o chefe da natação deu forças para que a internet a atacasse. “Estou esperando uma retratação da Confederação Brasileira e da Confederação de Esportes Aquáticos”, contou.

Em 2021, a atleta acusou um membro importante da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos de assédio sexual. Ela ainda não revelou a identidade do suspeito, mas acredita que, pela denúncia, houve uma tentativa de retaliação por parte da delegação.

Assista ao vídeo:

O Domingo Espetacular vai ao ar todo final de semana, a partir das 19h45, na tela da RECORD.