‘Não tenho medo da morte, tenho medo de não viver’, diz influenciadora com câncer terminal ao descobrir gravidez Isabel foi alvo de comentários maldosos dos seguidores nas redes sociais; entenda o caso Domingo Espetacular|Do R7 19/08/2024 - 16h16 (Atualizado em 19/08/2024 - 16h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Jovem com doença terminal descobre gravidez Reprodução/RECORD

O Domingo Espetacular trouxe com exclusividade uma entrevista com a influenciadora digital Isabel Veloso, de 18 anos, que enfrenta um câncer em fase terminal, e compartilha os desafios pela internet.

Após a decisão de se casar e a descoberta que espera um bebê, Isabel sofre com os comentários negativos dos seguidores em suas redes sociais. “Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de não viver”, desabafa.

Isabel foi diagnosticada com um câncer severo, e como os tratamentos não fazem mais efeito, os médicos avaliam que a influenciadora pode ter pouco tempo de vida. “Ninguém sabe quando alguém vai morrer, mas a gente sabe que estatisticamente pessoas com o quadro muito parecido com o dela, na literatura sobrevivem por ‘tantos’ meses”, conta Bruno Kunz Bereza, cirurgião oncológico, e completa: “Juntando esses dados, se considerou que o tempo médio dela é de quatro a seis meses”.

O câncer de Isabel, é um Linfoma de Hodgkin, que ataca os vasos linfáticos que fazem parte do sistema imunológico do organismo, eles transportam as células de defesa do corpo. O primeiro diagnóstico chegou quando a influencer tinha apenas 15 anos. Isabel já passou por quimioterapia, transplante de medula óssea e imunoterapia.

‌



Durante o processo da luta contra a doença terminal, Isabel descobriu que estava grávida de três meses. “Meu maior problema não é gestar. Meu maior desafio é ser mãe, porque eu não sei se quando meu filho nascer, eu vou ser mãe para vida inteira dele, para a infância inteira. Mas isso é um risco que todas as mães correm”.

“Quem me trouxe essa força de mulher, foi a minha mãe. Porque foi ela que me encorajou a ter essa força, sabe? E, principalmente, no meu eu interior, o Lucas [marido]. Ele que me ajudou a criar uma resiliência”, conta a influencer.

‌



Emocionado, Lucas, marido de Isabel, fala sobre o apoio que dá para a noiva. “Eu quis demonstrar isso para a Isabel, porque mesmo em situações difíceis, o amor é o único caminho”.

Engravidar durante um tratamento contra o câncer, não é o recomendado pelos médicos. Agora, com a gravidez, o cuidado com a saúde da influenciadora precisará ser redobrado. Além do cuidado com a saúde física, Isabel precisa cuidar da saúde mental para enfrentar as inúmeras críticas dos seguidores nas redes sociais. “Ele [o bebê] vai nascer para o mundo, entendeu? Em algum momento ele vai ir para o mundo assim como eu fui. E ele não vai estar nunca desamparado, porque tem o amor da minha família, principalmente do pai”.

‌



Assista ao vídeo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Domingo Espetacular vai ao ar todo final de semana, a partir das 19h45, na tela da RECORD.