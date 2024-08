No Domingo Espetacular (11), atleta brasileira expulsa da Olimpíada de Paris faz revelações a Roberto Cabrini “Gostaria de saber também o porquê. E eu quero entender”, afirma nadadora Ana Carolina Vieira Domingo Espetacular|Do R7 09/08/2024 - 20h53 (Atualizado em 09/08/2024 - 20h54 ) ‌



Roberto Cabrini entrevista atleta brasileira expulsa da Olimpíada de Paris Divulgação/RECORD

Expulsa da Olimpíada de Paris, a nadadora brasileira Ana Carolina Vieira quebra o silêncio em uma entrevista exclusiva a Roberto Cabrini, que será exibida no Domingo Espetacular deste final de semana (11).

Quem é a esportista? O que aconteceu em Paris? Depois de ser desligada da Seleção Brasileira de Natação nos Jogos de 2024, a jovem resolve contar tudo Na Grande Reportagem. O que ela tem a revelar?

A nadadora desabafa sobre esse momento difícil da carreira: “É difícil de falar, mas eu treinei anos para estar na minha segunda Olimpíada, então assim, todo o sacrifício, todas as pessoas que me apoiaram e que confiaram no meu trabalho, em tudo, acreditaram no meu potencial... Estar saindo dessa forma é muito triste”.

Ao jornalista, a atleta também revela o sentimento de dúvida sobre a expulsão. “Gostaria de saber também o porquê. E eu quero entender. O pedido de desculpas? Tudo bem, mas... E a minha vida? E a minha imagem?”, questiona Ana.

A Grande Reportagem, com Roberto Cabrini, vai ao ar no Domingo Espetacular deste final de semana (11), a partir das 19h30.