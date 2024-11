No Domingo Espetacular, Roberto Cabrini investiga assassinato de rival do PCC no aeroporto de Guarulhos Empresário concedeu entrevista exclusiva ao jornalista em fevereiro; veja os destaques do programa deste fim de semana (10) Domingo Espetacular|Do R7 08/11/2024 - 21h51 (Atualizado em 09/11/2024 - 15h53 ) twitter

Roberto Cabrini ficou frente a frente com Gritzbach, empresário rival do PCC Divulgação/RECORD

Alguns meses depois de ter entrevistado com exclusividade Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, Roberto Cabrini volta a investigar o caso que envolve o empresário, assassinado na tarde desta sexta-feira (8) no aeroporto de Guarulhos (SP). No Domingo Espetacular deste fim de semana (10), o jornalista destaca os principais trechos da entrevista e traz revelações exclusivas sobre a trama que teve como desfecho o tiroteio que tirou a vida de Gritzbach.

Em fevereiro deste ano, Cabrini havia se encontrado com Gritzbach, personagem central de uma trama que envolve mortes, denúncias de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Com uma tornozeleira eletrônica e protegido em sua fortaleza de luxo, Gritzbach revelou ao jornalista já ter escapado da morte duas vezes.

Gritzbach era acusado de pagar pela morte de Anselmo Becheli Santa Fausta, o Cara Preta, apontado como um homem poderoso no PCC, e de seu motorista, Antônio Corona Neto, o Sem Sangue. Ambos foram assassinados em dezembro de 2021, num bairro da zona leste de São Paulo. Segundo a investigação, as mortes tinham sido encomendadas porque o empresário havia recebido de Cara Preta dinheiro para investir em criptomoeda, mas desviou o valor, e o golpe acabou descoberto.

Veja os outros destaques do programa:

‌



Maníaco do Parque

Exclusivo! O Domingo Espetacular exibe uma entrevista com a mãe do “Maníaco do Parque”, Maria Helena Pereira, de 77 anos. Francisco de Assis foi condenado a mais de 250 anos de prisão por abusar e matar mulheres, mas pode ser solto em 2028, depois de cumprir os 30 anos de sua pena, o máximo permitido na época do julgamento.

No encontro com o repórter Raul Dias Filho, ela faz um desabafo dramático. Maria Helena chegou a afirmar que não receberia o filho em casa, caso ele seja solto em 2028, mas depois voltou atrás. Na entrevista, ela afirma agora: “Não vou abandoná-lo e nem vou falar mal dele para ninguém”. E completa: “É doído. Mãe é mãe pra sempre, né?”

‌



Especialistas esclarecem o que diz a lei sobre o caso e quais as chances de ele permanecer preso ou ser realmente libertado em quatro anos.

Serial killer de Contagem: entrevista exclusiva

O programa também entrevista com exclusividade Marcos Trigueiro, o serial killer de Contagem (MG) que quebra um silêncio de quase 15 anos.

‌



Jurado de morte na cadeia, ele conta à repórter Thais Furlan como abusava e matava mulheres. A reportagem traz ainda desabafos emocionantes dos parentes das vítimas.

Agnaldo Rayol: últimos momentos

Nesta semana uma das vozes mais poderosas do país se calou: o cantor Agnaldo Rayol, 86 anos, sofreu uma queda em casa e não resistiu. A repórter Fabiana Oliveira conta detalhes inéditos da última noite do artista e da ação de resgate. A reportagem também conversa com especialistas que explicam por que acidentes domésticos se tornam fatais para os idosos com tanta frequência.

Coincidência reúne irmãos que nunca se viram

A comerciante Lucenir Maria da Silva, de 56 anos, sempre soube que tinha um irmão, mas não possuía nenhuma informação sobre ele. Severino Estevam, de 68 anos, conhecia uma parte da história, mas nunca teve qualquer contato com os filhos mais novos de seu pai. Mas uma coincidência inesperada reuniu os dois, num quarto de hospital.

O repórter Jairo Bastos conta como a conversa descontraída que eles e seus familiares começaram acabou por revelar que ambos tinham o mesmo pai e, portanto, eram irmãos. Após essa descoberta, o programa mostra o novo encontro dessa família, que ficou mais de 50 anos sem nenhum contato.

Apagão no Equador

O Domingo Espetacular vai até o Equador mostrar a vida no país que tem enfrentado blecautes de 12 horas por dia. O repórter Guilherme Mendes mostra que a população convive também com um apagão de segurança pública.

Frutas a peso de ouro

A repórter Tina Roma encontra nos Estados Unidos um supermercado de luxo em que frutas muito comuns no Brasil são vendidas por preços altíssimos. Ali, produtos como melão e manga são artigos de luxo. Detalhe: um abacaxi pode custar o equivalente a R$ 2 mil!

O Domingo Espetacular, apresentado por Camila Busnello e Sergio Aguiar, vai ao ar às 19h30.