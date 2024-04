No Domingo Espetacular deste final de semana (3), Roberto Cabrini entrevista cirurgião de famosos acusado de erro médico E mais: Diego Alemão fala pela primeira vez sobre as polêmicas que o levaram à reabilitação: "Minha cabeça foi pirando"

Alto contraste

A+

A-

Roberto Cabrini entrevista o médico Herbert Gauss Júnior na Grande Reportagem Roberto Cabrini entrevista o médico Herbert Gauss Júnior na Grande Reportagem ( Divulgação/RECORD)

No Domingo Espetacular deste final de semana (3), Roberto Cabrini entrevista o médico Herbert Gauss Júnior na Grande Reportagem. O profissional, que atendeu nomes como Gretchen e Márcia Goldschmidt, foi impedido pela Justiça de deixar o país após ser condenado por erro médico e não pagar R$ 272 mil devidos a uma paciente.

A vítima, Cristina D'angelo, fez uma cirurgia de redução de mama e, segundo ela, ficou assimétrica e com dois buracos nos seios. Ela ainda alega que perdeu totalmente a sensibilidade do local e acordou durante a cirurgia, causando um enorme trauma. A mulher também o acusa de fazer vários procedimentos no mesmo dia.

Outras vítimas também denunciam o médico, como Jocilene Ramos de Moraes, que operou recentemente com Herbert Gauss. O que o profissional tem a dizer? A íntegra da reportagem será exibida logo após o Domingo Espetacular no Câmera Record.

Diego Alemão

De volta ao Brasil depois de meses em uma clínica de reabilitação nos Estados Unidos, Diego Alemão fala com exclusividade ao Domingo Espetacular. O famoso empresário se abre pela primeira vez e faz revelações sobre as polêmicas em que se envolveu no ano passado.

Continua após a publicidade

Em setembro de 2023, a Polícia Militar do Rio de Janeiro foi acionada durante a madrugada por moradores de Ipanema, famoso bairro da capital fluminense, após receber denúncias de que Alemão estaria alterado e ameaçando efetuar disparos. Logo depois, no entanto, ele pediu um táxi, mas os agentes conseguiram seguir e interceptar o veículo, no qual o encontraram com um revólver e munições. Ele acabou preso em flagrante por porte ilegal de arma. Pela manhã, ao deixar a delegacia, após pagar fiança, teve um novo surto, criticando os jornalistas que o aguardavam na saída.

Seu advogado na época, Jeffrey Chiquini, justificou o comportamento do empresário, alegando um surto psicótico por se sentir perseguido. E anunciou que, por vontade própria, Alemão havia decidido se internar para tratar a dependência, além de depressão.

Continua após a publicidade

Na entrevista à Paloma Poeta, após meses de reclusão, ele quebra o silêncio sobre esse período conturbado. "Chegou uma hora que a minha cabeça foi pirando", desabafou.

Ele revela também como chegou ao vício. "Começa tomando uma cervejinha a mais ali, quando vai ver já tomou uma vodka e aí quando vê já está usando o que você não devia estar usando". Alemão conta por que decidiu pedir ajuda e se internar para tratar a dependência: "Aí, chegou uma hora que eu olhei e falei, não é possível, estou jogando o meu bom nome no lixo, na lata de lixo."

Continua após a publicidade

Gretchen

A revista eletrônica da RECORD também bate-papo com Gretchen. A cantora, mais uma vez, entrou em evidência, desta vez após passar por uma cirurgia delicada para retirar o útero, após um diagnóstico de adenomiose. A repórter Thatiana Brasil explica o que é essa doença e conversa com a artista sobre o impacto do procedimento. "Isso mexe muito com o psicológico. Tá destruindo de onde meus filhos vieram", diz ela, que teve cinco bebês.

Marcos e Belutti

A apresentadora do Domingo Espetacular, Carolina Ferraz, encontra Marcos e Belutti, uma das maiores duplas sertanejas do país, para conversar com exclusividade sobre os 15 anos de carreira dos intérpretes. Eles abrem o jogo sobre momentos importantes da vida pessoal e das polêmicas que já se envolveram.

Os perigos de fritar ovo

O programa destaca um caso que chocou o Brasil nesta semana. O repórter Ari Peixoto traz o desabafo da família da mulher que morreu após fritar um ovo. Ao jogar água no óleo quente, houve uma explosão inesperada e ela não sobreviveu às queimaduras. Especialistas apontam como evitar este tipo de acidente.

Visão recuperada

A incrível história do homem que deixou de ser cego. O repórter Lúcio Sturm mostra como a vida dele foi transformada graças a sua irmã. E o emocionante momento em que ele volta a enxergar.

Saiba mais:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Domingo Espetacular, apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, vai ao ar mais tarde neste final de semana, às 20h. O Câmera Record, com Roberto Cabrini, é exibido aos domingos, às 23h.