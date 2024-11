No Domingo Espetacular, filho de Beto Barbosa abre o jogo sobre relação com o pai O programa deste fim de semana (1º) também traz uma entrevista exclusiva com Cristiana Brittes, que foi absolvida pela Justiça de envolvimento no assassinato do jogador Daniel Corrêa Domingo Espetacular|Do R7 29/11/2024 - 20h27 (Atualizado em 29/11/2024 - 20h28 ) twitter

Felipe Barbosa fala sobre o distanciamento do pai Divulgação/RECORD

No Domingo Espetacular deste fim de semana (1º), traz o desabafo do filho de um ídolo da música brasileira. Felipe Barbosa fala sobre o distanciamento do pai, Beto Barbosa, o rei da lambada. O artista se afastou do filho e o motivo, segundo ele, seria a madrasta, Gisele.

O cantor tem 69 anos, e sua atual esposa é bem mais jovem que ele. E um detalhe em relação a essa diferença de idade causou enorme repercussão nesta semana, após o artista fazer um post nas redes sociais celebrando o casamento de 12 anos. A declaração desencadeou reações dos internautas, que atentaram para o fato de que, se ela tem 27 anos, o relacionamento teria começado quando Gisele ainda era uma adolescente de 15 anos.

Pouco depois, Felipe Barbosa também decidiu falar na internet sobre a madrasta, reclamando que ela atrapalhava a aproximação dele com o pai. Em Paris, onde vive atualmente, ele conversou com a à repórter Patrícia Nielsen. “Eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo. Até que chegou num ponto que a gente só estava se falando em datas comemorativas”, explica o filho do cantor. “Acabou que ela ficou tanto na presença dele, que ele já não tinha mais tempo para falar comigo. E nem com os amigos”, conclui.

Na entrevista, Felipe também abre o jogo sobre outros motivos que tornam a relação com o pai conflituosa.

Beto Barbosa também fala com o Domingo Espetacular e dá a sua versão da história.

Assassinato do jogador Daniel: Cristiana Brites fala primeira vez após deixar prisão

Exclusivo! Absolvida pela Justiça de envolvimento no assassinato do jogador Daniel Corrêa, Cristiana Brittes fala pela primeira vez desde que saiu da prisão. Ela conta à repórter Thais Furlan o que aconteceu momentos antes do crime que chocou o país. O corpo do atleta foi encontrado, mutilado, em uma mata na região metropolitana de Curitiba, em 2018. Edison Brittes, marido de Cristiana, confessou o crime e foi condenado a quase 43 anos de prisão.

Daniel foi morto depois da comemoração do aniversário de 18 anos de Allana, filha de Edison e Cristiana. Após uma festa numa casa noturna, eles fecharam a noite na residência da família. Edison alegou ter cometido o crime porque Daniel teria tentado estuprar sua esposa. Antes de ser assassinado, o jogador chegou a postar nas redes sociais uma foto em que aparecia deitado ao lado de Cristiana.

Na entrevista, ela afirma ter sido abusada pelo jogador enquanto dormia. “Primeiro ele foi até minha casa sem ser convidado. Invadiu meu quarto”, conta Cristiana. “Tirou fotos que eu vi depois, porque eu estava apagada, estava dormindo”, completa.

Medicina: sonho de estudar virou pesadelo na Bolívia

O repórter Raul Dias Filho foi até Cochabamba, na Bolívia, para mostrar o drama dos brasileiros que estudam medicina no país. Eles acusam professores de extorsão, assédio moral e sexual, e até de tortura.

Ultraprocessados: nutricionista mostra os efeitos destes alimentos

Um nutricionista resolveu fazer uma pesquisa sobre ultraprocessados e ele mesmo foi a cobaia. Durante um mês ele só comeu esse tipo de alimento industrializado. A reportagem mostra as mudanças que o nutricionista percebeu no corpo. E médicos avaliam a saúde dele depois dessa dieta.

Apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, o Domingo Espetacular vai ao ar todo final de semana, às 19h45.