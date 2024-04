No Domingo Espetacular, Gracyanne Barbosa desabafa sobre golpe milionário que sofreu de ex-empresário

Alto contraste

A equipe do programa foi até a casa da musa fitness entender melhor a história A equipe do programa foi até a casa da musa fitness entender melhor a história (Divulgação/RECORD)

No Domingo Espetacular deste final de semana (24), a repórter Paloma Poeta se encontra com Gracyanne Barbosa para uma entrevista exclusiva sobre um desfalque financeiro que a influenciadora sofreu. Ela afirma ter sido vítima de um golpe milionário cometido por um antigo empresário, que era seu amigo pessoal.

A revista eletrônica da RECORD também destaca a história de quatro homens que dizem ser irmãos do humorista Renato Aragão. O pai deles teria feito esta revelação momentos antes de morrer. E hoje, eles são artistas de circo e vivem entre São Paulo, Bahia e Portugal.

Outros destaques

Depois do acidente que matou uma criança de sete anos, após subir em um vaso sanitário, cair e se cortar com uma lasca da porcelana, em Santa Catarina, o Domingo Espetacular faz o teste: as privadas realmente suportam o peso exigido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas? O programa mostra os riscos para aqueles que utilizam as bordas do vaso como apoio, já que o objeto é de louça e pode provocar acidentes.

A cantora sertaneja Lauana Prado, uma das mais ouvidas do país, dá uma entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular sobre o início da carreira, quando ainda cantava em bares e relembra toda a sua trajetória musical. "Eu sou muito do povo, gosto muito de sentir também esse feedback que eu acho que é o mais importante, a ponta final do nosso trabalho é poder encontrar com o público", diz a cantora.

Ela conquistou uma posição de sucesso com a regravação de 'Escrito nas Estrelas', que fez em homenagem aos seus pais. A canção, que foi originalmente lançada em 1985 por Tetê Espíndola, viralizou nas redes sociais após a divulgação de Marcia Fu, participante do reality A Fazenda 15. "É uma música que foi tema de casamento da minha mãe e do meu pai, e uma música da década de 80, que eu, inclusive, era muito menina quando eu tive o primeiro contato com a música", finaliza Lauana.

Fique ligado no Domingo Espetacular para não perder nada. O programa vai ao ar todos os finais de semana, às 19h45, na tela da RECORD.