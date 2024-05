No Domingo Espetacular, Roberto Cabrini faz cobertura especial da maior tragédia climática do Rio Grande do Sul E ainda: repórter César Galvão estreia no programa com uma entrevista exclusiva com a mãe de Isabella Nardoni

Alto contraste

A+

A-

Roberto Cabrini viaja às cidades gaúchas mais afetadas pelas chuvas (Divulgação RECORD)

Neste fim de semana (12), Roberto Cabrini apresenta, na Grande Reportagem do Domingo Espetacular , um panorama da maior tragédia climática do Rio Grande do Sul. O jornalista, que viajou para o estado na última segunda-feira (06), consegue chegar nas cidades mais atingidas pelas chuvas e mostra os resgates dramáticos e os flagrantes tensos da luta pela vida. Ele acompanha o trabalho dos voluntários, dos bombeiros e do exército em busca de sobreviventes. A íntegra dessa reportagem vai ao ar no Câmera Record .

Os repórteres André Azeredo, Dionísio Freitas, Grace Abdou, Lúcio Sturm e Jairo Bastos também atuam na cobertura e mostram reencontros emocionantes, o retorno das vítimas às casas destruídas e o drama da falta de água na região. Eles ainda destacam a solidariedade de quem está ajudando a população a tentar recomeçar a vida.

O programa também confere a volta para casa de Luciano Rodrigues, participante da atual temporada de A Grande Conquista que, ao ser eliminado do reality, descobriu que havia perdido tudo na enchente. A reportagem o acompanha neste retorno e conversa com ele sobre o choque de ver o imóvel tomado pelas águas.

Outros destaques

O repórter César Galvão, que acaba de ser contratado pela RECORD , estreia no Domingo Espetacular com uma entrevista exclusiva sobre o caso Isabella Nardoni. Ele conversa com Ana Carolina Oliveira, mãe da menina que morreu com apenas 5 anos, assassinada pelo pai Alexandre Nardoni e pela madrasta, Carolina Jatobá, em 2008.

Publicidade

César Galvão estreia com uma entrevista exclusiva com a mãe de Isabella Nardoni (Divulgação RECORD)

Nesta semana, 16 anos depois da morte da filha, Alexandre Nardoni deixou a cadeia após o pedido de sua defesa para que ele fosse beneficiado com a progressão da pena para o regime aberto.

A Justiça alegou “bom comportamento”, mas a soltura teve reação imediata da sociedade, do Ministério Público e de Ana Carolina. Na entrevista, ela desabafa sobre o sofrimento causado pela decisão: “Foi um soco no estômago. Eu acho que a gente sabia que um dia isso iria acontecer, mas por mais que você se prepare, o dia que chega nunca se está preparada”.

Publicidade

O mercado de livros roubados que movimenta milhões de reais é o tema da reportagem de Patrícia Nielsen. Ela conta como traficantes conseguem levar exemplares raros para fora do Brasil e traz detalhes do caso de uma obra de 1823, roubada do Museu Emilio Goeldi, em Belém (PA), e que foi recuperada agora, 16 anos depois, em Londres.

Não perca! O Domingo Espetacular , apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, vai ao ar às 19h45, na tela da RECORD .