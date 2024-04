No Domingo Espetacular, Simony abre o jogo sobre confusão que a fez desmaiar em aeroporto dos EUA Programa também traz entrevista exclusiva de Roberto Cabrini com empresário acusado de assassinar um membro do PCC

Simony foi barrada em aeroporto e desmaiou após ser impedida de embarcar Simony foi barrada em aeroporto e desmaiou após ser impedida de embarcar (Divulgação RECORD )

Nesta semana, Simony desmaiou depois de ser barrada com os filhos, em um voo nos Estados Unidos. A cantora, que faz tratamento contra o câncer e estava em uma cadeira de rodas, desabafa sobre o que aconteceu, em uma entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular que vai ao ar neste fim de semana (18). O programa também mostra vídeos inéditos que revelam mais detalhes sobre tudo que aconteceu no aeroporto de Orlando, na volta das férias da artista.

"Foi a coisa mais horrorosa do mundo", dispara Simony "Foi a coisa mais horrorosa do mundo", dispara Simony (DIVULGAÇÃO RECORD )

Em conversa com a repórter Thatiana Brasil, Simony abre o jogo sobre o caso.

A cantora chegou cedo no aeroporto e seguiu os procedimentos normalmente até que solicitaram que ela despachasse sua mala, pedido negado pela artista, por ali estarem guardados seus remédios.

Depois disso, houve uma grande confusão. "É um direito meu, faço um tratamento oncológico. Não vou despachar. Aí, ela [uma funcionária] olhou para o cara e falou assim: 'Saca-los, saca-los, tira, tira eles agora, eles não vão mais embarcar. Eu não sei, eu apaguei'", conta a artista. "Foi a coisa mais horrorosa do mundo. Eu nunca vi tratar um ser humano dessa forma, nunca fui tratada assim".

O Domingo Espetacular também traz uma entrevista exclusiva de Roberto Cabrini com o empresário acusado de dar um golpe milionário na organização criminosa mais perigosa do país, o PCC (Primeiro Comando da Capital). Em um apartamento de mais de R$ 10 milhões, o jornalista encontra Antônio Vinicius Gritzbach, personagem central de uma trama de mortes e denúncias de lavagem de dinheiro. Com uma tornozeleira eletrônica e protegido em sua fortaleza de luxo, Gritzbach quebra o silêncio e diz ter escapado da morte duas vezes.

Roberto Cabrini entrevista empresário acusado de assassinar um membro do PCC Roberto Cabrini entrevista empresário acusado de assassinar um membro do PCC (DIVULGAÇÃO RECORD )

O empresário é acusado de pagar R$ 300 mil para mandar matar Anselmo Becheli Santa Fausta, de 38 anos, apontado como um homem poderoso no PCC, e seu motorista, Antônio Corona Neto, 33. Ambos foram assassinados em dezembro de 2021, em um bairro da zona leste de São Paulo. A reportagem, na íntegra, será exibida no Câmera Record.

O programa destaca ainda a morte de Luana Valéria Ferreira, uma jovem de 24 anos eletrocutada enquanto usava um secador e uma chapinha de cabelos. O repórter Lúcio Sturm explica o que poderia ter provocado essa descarga elétrica fatal, e que perigos podem estar escondidos na hora de cuidar da aparência.

A surpreendente transformação do homem que foi obeso desde criança, chegou a pesar quase 200 kg, e hoje é fisiculturista. A repórter Fernanda Burger mostra como ele conseguiu ficar assim sem passar por nenhuma cirurgia e nem tomar remédios.

A revista eletrônica da RECORD entrou na maior estrutura esférica do mundo, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Um projeto bilionário, com a tela de maior resolução já criada, que atrai turistas de várias partes do planeta. A repórter Juliana Rios acompanhou esse espetáculo de imagem e som de última geração com uma das bandas mais famosas de todos os tempos.

O Domingo Espetacular, apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, vai ao ar mais tarde neste fim de semana, às 20h.

