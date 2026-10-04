Christina Lemos e Eduardo Ribeiro trazem análises do novo cenário político e atualizações dos resultados das eleições Domingo Espetacular deste fim de semana (4) mostra os principais desdobramentos do primeiro turno; veja os demais destaques da edição

Chris Lemos e Edu Ribeiro comandam blocos especiais das Eleições 2026 no Domingo Espetacular Edu Moraes/RECORD

Logo após o fechamento das urnas neste domingo (4), o Domingo Espetacular mostra os principais desdobramentos do primeiro turno das Eleições 2026, com uma ampla cobertura nacional da apuração.

A edição comandada por Roberto Cabrini e Camila Busnello contará com repórteres em todas as regiões do Brasil.

‌



Christina Lemos e Eduardo Ribeiro comandam blocos especiais com atualizações dos resultados em tempo real e análises sobre o novo cenário político definido pela votação para deputado estadual e federal, senador, governador e presidente da República.

Confira os destaques do Domingo Espetacular:

A trajetória do influenciador Lito Sousa, que faleceu nesta semana, é mostrada em uma reportagem especial. Em entrevista a Patrícia Ferraz, familiares e amigos relembram sua história e falam sobre seu legado.

‌



O repórter Ari Peixoto apresenta os desdobramentos da investigação da Polícia Federal que cita o cantor Alexandre Pires na Operação Disco de Ouro II, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro relacionado à exploração ilegal de cassiterita em terras indígenas.

Após acompanhar a transferência do elefante Sandro para um santuário em Mato Grosso, Camila Busnello mostra como está a adaptação do animal e sua nova rotina depois de décadas vivendo como atração de circo e zoológico. A apresentadora também entrevista o antigo cuidador, que se comoveu durante o momento da separação.

‌



O programa mostra a história de Wallan Carvalho, um motoboy que viralizou ao reproduzir com perfeição a voz de personagens famosos. A reportagem de Salcy Lima acompanha de perto seu dia a dia de entregas e mostra como ele espalha alegria por onde passa.

O Domingo Espetacular, apresentado por Camila Busnello e Roberto Cabrini, vai ao ar neste domingo (4), às 18h30, logo após o especial Eleições 2026 - O Voto na Record.