‘O que eu mais me arrependo, é o tempo que perdi’, desabafa Rafael Ilha sobre as drogas, no PodCringe Ator, cantor e produtor, ele conversou com Michael Keller e relembrou o trabalho na banda Polegar e o período difícil da dependência química Domingo Espetacular|Do R7 12/11/2024 - 17h55 (Atualizado em 12/11/2024 - 18h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ex-polegar, Rafael Ilha, confidencia polêmicas com exclusividade no PodCringe Edu Moraes/RECORD

Com mais de 40 anos de trajetória na televisão, e muitas polêmicas no currículo, Rafael Ilha é o convidado do penúltimo episódio da terceira temporada do PodCringe, o podcast comandado por Michael Keller disponível nos canais da RECORD e do Domingo Espetacular no YouTube, e no PlayPlus.

Apesar da fama de bad boy, Rafael está hoje em outra fase, curtindo a vida em família, com a esposa e os dois filhos, e trabalhando como produtor, além de dar palestras sobre prevenção às drogas.

Aliás, esse é um assunto que Rafael tem muito a dizer. Sem barreiras, ele conta que foi dependente químico por 13 longos anos e chegou, mesmo, à beira do poço. “O que eu mais me arrependo, é o tempo que perdi. Foram 13 anos de dependência. Com 15 tive minha primeira internação. Conheci a cocaína por curiosidade, sabe aquele negócio de que a curiosidade mata? Quase me matou, mesmo! Eu me tornei dependente químico após a primeira cheirada”, revela.

Foi justamente por causa das drogas que Rafael deixou o grupo Polegar, banda jovem idealizada por Gugu Liberato, que fez grande sucesso no finalzinho dos anos 80. “O Gugu falou para mim: “ou você se trata pelo tempo que for necessário ou sai do grupo”. Naquele momento estava muito comprometido com a droga e escolhi sair”, relembra Rafael, contando que dali para frente sua vida foi ladeira abaixo. “Destruí minha família de todas as formas, e me tornei morador de rua, passei um ano ali traficando, roubando, fazendo um monte de coisas para sustentar somente o meu vício”, pontua o ex-Polegar, confessando ainda que foi internado cerca de 30 vezes e recebeu ajuda de Faustão e do ex-jogador Dinei para tentar se livrar do vício.

‌



Durante o bate-papo com Keller, Rafael também relembra da sua participação em A Fazenda 10, quando foi campeão do reality. “Não tem essa de amigo lá dentro, só tem um vencedor, e eu falei: vou ganhar!”.

A entrevista completa de Rafael Ilha no PodCringe pode ser acessada nos canais da RECORD e do Domingo Espetacular no YouTube e no PlayPlus, onde também estão disponíveis as demais entrevistas desta temporada da atração.

Assista na íntegra: