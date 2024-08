‘Passou um filme pela cabeça’, relembra vidraceiro preso injustamente Jailson busca recuperar o tempo perdido por essa confusão; confira o caso que aconteceu em Leopoldo de Bulhões (GO) Domingo Espetacular|Do R7 13/08/2024 - 16h32 (Atualizado em 13/08/2024 - 16h32 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

RESUMINDO A NOTÍCIA Trabalhador perde documento pessoal e acaba preso por crime que não cometeu;

Além de tráfico de drogas internacional, o criminoso também usou os dados de Jailson para cometer estelionatário;

O advogado de defesa foi crucial para encontrar provas de que a vítima não tinha cometido os crimes;

Agora, a defesa busca uma reparação da parte da Justiça.

Trabalhador perde documento pessoal e acaba preso por crime que não cometeu Reprodução/RECORD

O Domingo Espetacular trouxe com exclusividade o caso de um trabalhador que após ser abordado pela polícia na frente da família acabou preso por um crime que não cometeu, na cidade de Leopoldo de Bulhões (GO). A vida de Jailson Guimarães Gonzaga, de 38 anos, virou um pesadelo depois que ele perdeu a carteira de habilitação na rua.

O homem que perdeu a carteira de habilitação acabou confundido com um traficante que estava usando o nome dele para cometer crimes de estelionato e trafico de drogas.

Em 2015, durante uma festa na praça da cidade, Jailson perdeu a carteira de habilitação, mas naquele momento não registrou um Boletim de Ocorrência. Meses depois, o vidraceiro foi informado que estariam usando o nome dele para cometer o crime de estelionato. A partir daí, decidiu dar queixa sobre o documento perdido.

No dia da prisão, ele havia saído para passear em um rancho com a família. No caminho de volta para casa, ele foi abordado pela Polícia Militar. “Já mandaram descer do carro com a arma em punho, pediram para colocar a mão na cabeça, e eu sem entender”, desabafa Jailson.

Publicidade

Abalada, a mãe do vidraceiro relembra os momentos de tensão dentro do carro: “Ele [o policial] já gritou: ‘Quem estiver dentro da caminhonete desce com a mão na cabeça’”.

Jailson foi levado pela polícia sem saber o motivo do mandado de prisão. Mesmo com o Boletim de Ocorrência na carteira, os policiais prenderam o vidraceiro. O que ele não imaginava é que de estelionatário, o criminoso com o documento dele, tinha se tornado traficante internacional de drogas.

Publicidade

“Tentei apresentar, falei que estava com o Boletim de Ocorrência, ele [policial] não deixou eu pegar o Boletim. Me jogou na viatura”, conta.

Segundo a mãe de Jailson, a policial que estava no local não quis saber do documento apresentado por ela, e ainda afirmou que seria difícil pegar o verdadeiro bandido. A família do vidraceiro começou uma luta para provar a inocência da vítima.

Publicidade

O Domingo Espetacular teve acesso à audiência de custódia de Jailson. O Juiz demonstra acreditar na versão contada pelo trabalhador, mas como o mandado de prisão tinha sido decretado pela Justiça do Mato Grosso do Sul, manteve a prisão.

Um parecer do Mistério Público do Mato Grosso do Sul apontou o verdadeiro traficante. Ele já havia sido preso em Ponta Porã (MS), com mais de 700 kg de drogas, mas depois de dois anos na prisão, foi beneficiado a saidinha de Natal, e não retornou mais ao presídio, desde então, é considerado foragido da Justiça.

A família do vidraceiro procurou um advogado, que ajudou na comprovação de inocência dele. “A esposa do Jailson engravidou, o filho nasceu e foi registrado por ele, justamente no período que esse outro individuo [criminoso] que utilizava o documento dele estava encarcerado”, conta o advogado Jales Gregório.

Outro aliado de Jailson foi Leonardo Sanches, delegado da região. “Eu entendi e disse a todos os policias que da mesma forma que o estado utiliza seus instrumentos e órgãos de segurança pública para produzir investigações e aplicar a lei, nós também temos que mobilizar esses órgãos para corrigir as injustiças”.

Depois de todas as provas apresentadas, a juíza determinou a soltura do vidraceiro. “Passou um filme pela cabeça. Mas primeiramente foi uma emoção grande demais rever minha família”. E desabafa: “Passar o que passei não foi fácil”.

Agora, a defesa do vidraceiro espera uma reparação, e esperam que ele ou ninguém mais passe por esse tipo de constrangimento novamente.

Confira na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Domingo Espetacular vai ao ar todo final de semana, a partir das 19h45, na tela da RECORD.