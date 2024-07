‘Pensei que ia morrer’, diz passageira que vivenciou forte turbulência durante voo para Montevidéu As rajadas de ventos com frequência preocupam todos ao redor do mundo; entenda

Domingo Espetacular|Do R7 11/07/2024 - 11h17 (Atualizado em 11/07/2024 - 11h17 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌