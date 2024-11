‘Perder um filho é a pior dor que você pode sentir’, desabafa mãe de Marília Mendonça Ruth Moreira revelou ao Domingo Espetacular que planeja adotar uma criança e realizar o sonho da cantora; confira! Domingo Espetacular|Do R7 05/11/2024 - 12h44 (Atualizado em 05/11/2024 - 12h44 ) twitter

Mãe de Marília Mendonça faz desabafo emocionante três anos após a morte da cantora Reprodução/RECORD

O Domingo Espetacular trouxe, com exclusividade, uma entrevista emocionante com Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, na data em que completa três anos da morte da artista. Ruth abriu as portas, pela primeira vez, do sítio da família em Goiânia (GO) e abriu o coração para a equipe da RECORD.

A mãe da cantora relembrou o acidente trágico que encerrou a passagem de sucesso e alegria de Marília Mendonça. E revisitou momentos importantes da vida da filha, assim como adiantou alguns planos para o futuro.

Durante um de seus shows no Brasil, Bruno Mars e sua equipe resolveram homenagear a ‘Rainha da Sofrência’, exibindo vídeos no telão e uma das músicas mais famosas de Marília Mendonça no palco. O público foi à loucura e se emocionou ao lembrar da artista. “Muito lindo da parte deles. Eu fiquei emocionada”, comentou Ruth Moreira, mãe de Marília.

Em novembro de 2021, Marília e sua equipe sofreram um acidente de avião em Minas Gerais. Na época, a ‘Rainha da Sofrência’ deixou a família, amigos e fãs completamente abalados com sua morte trágica e repentina. “Perder um filho é a pior dor que você pode sentir”, desabafou Ruth.

Para a mãe da cantora, o maior legado que Marília deixou é o pequeno Léo, que está prestes a completar 5 anos, mas na época tinha apenas 2. “Às vezes, eu sinto no meu coração ela falando: ‘aí, mãe, tá tudo bem aí. Até que você tá indo bem”.

Ruth também falou sobre inúmeros projetos e planos para o futuro. Dona de uma loja de roupa para tamanhos grandes, ela relembra quando Marília sofreu bullying por estar acima do peso ideal para a idade dela, e também revelou em primeira mão: “Um dos sonhos dela[Marília] é que eu adotasse uma criança, que também já está no meu projeto”, prometeu Ruth.

Com uma sala reservada para figurinos icônicos que a cantora usou, Ruth adiantou que atores do filme sobre a vida de Marília vão usar as peças de roupas originais. Mesmo após três anos, Marília Mendonça continua sendo um sucesso nas plataformas digitais, com músicas que têm mais de 10 bilhões de visualizações, a ‘Rainha da Sofrência’ é uma inspiração para milhares de pessoas.

“A gente pode fazer o que quiser, com o corpo que a gente tem, com o rosto e cabelo que a gente tem. Toda mulher é uma flor”, finalizou Ruth.

Confira na íntegra:

O Domingo Espetacular vai ao ar todos os domingos, na tela da RECORD, às 19h45.