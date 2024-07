Pivô da separação de Iza abre o jogo ao Domingo Espetacular: ‘Estou aproveitando o momento’

‌



A+

A-

Kevelin Gomes concede uma entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular Divulgação/RECORD

O Domingo Espetacular deste final de semana (14) traz uma entrevista exclusiva com Kevelin Gomes, a mulher que se tornou o centro das atenções após se tornar pivô da separação da cantora Iza e do jogador de futebol Yuri Lima.

Grávida de seis meses, Iza descobriu esta semana ter sido traída. Em um vídeo divulgado em suas redes sociais, ela falou sobre a decisão de encerrar o relacionamento com o pai de sua primeira filha, após ter descoberto que ele teria se envolvido com Kevelin. “Ele mantinha conversas com uma pessoa que ele já tinha ficado antes, nunca parou de conversar com ela e vocês vão conhecê-la porque ela quer muito ser conhecida. Conversas em altos níveis e, para mim, isso já é uma alta quebra de confiança”, declarou a cantora.

No meio desse conflito, Kevelin conta para a repórter Fabiana Oliveira como tem lidado com a situação. “Estou aproveitando o momento”, afirma. E se defende dos haters: “Não considero traição. Não sou culpada”.

Idoso agredido por Rafael Cardoso reclama da justiça

A repórter Paloma Poeta conversa com João Fernando (64), gerente de bar agredido pelo ator Rafael Cardoso em fevereiro deste ano. Câmeras de segurança registraram a briga, um caso que foi parar na justiça. Na entrevista exclusiva, ele revela detalhes do que aconteceu naquela noite. “Ele me dá dois chutes na barriga, não me acertou na cirurgia, só de raspão, porque eu segurei. Em minha defesa, segurei o pé dele, e ele continuou me batendo”.

Publicidade

João Fernando também comenta o desfecho do processo. Nesta semana, o Ministério Público ofereceu ao artista duas opções para encerrar a questão, trabalhar em serviços comunitários por quatro meses, ou a que ele preferiu acatar, pagar dois salários mínimos a uma instituição. O gerente mostra sua indignação com a decisão: “Antes das agressões, ele já infringiu a lei em vários motivos. E com tudo isso, com todas essas provas que eu tenho, achei muito brando, e achei absurdo, eu sequer ser ouvido sobre o que que me aconteceu”.

Filho abre o jogo sobre assassinato da mãe e do padrasto

Um crime que repercutiu em todo o país. O homem que matou a mãe e o padrasto, Rafael Garrido, fala com exclusividade ao programa. Ao apresentador do Balanço Geral SP, Reinaldo Gottino, ele concedeu uma entrevista exclusiva no Centro de Detenção Provisória 2 em Guarulhos (SP). Na conversa, ele admite ter matado ambos em um bar na zona norte da cidade. Mas alega que não tinha intenção de matar a mãe e revela que sofria ameaças do padrasto. Segundo ele, o conflito familiar teve início após o assassinato de seu pai, em 2018. Ele fez revelações exclusivas sobre o caso. E responde se teria cometido o crime para vingar a morte do pai ou apenas queria a herança apenas para si mesmo.

Publicidade

Cadeiras de plástico

O programa testa as cadeiras de plástico, um item prático, mas que precisa de atenção para não causar acidentes graves. Como elas são feitas? Quanto tempo elas duram? Qual a melhor forma de cuidar de uma cadeira de plástico? Os sinais de que ela está prestes a quebrar. E o mais importante: quantos quilos elas aguentam?

Jovens e o vício em cigarros eletrônicos

Um problema de saúde que tem preocupado pais em todo o Brasil. Adolescentes viciados em nicotina por causa de cigarros eletrônicos. Quais os perigos desse tipo de produto? Como um método antigo, chicletes de nicotina, transformaram-se em uma alternativa de tratamento para os jovens fumantes.

O Domingo Espetacular, apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, vai ao ar às 19h30 na RECORD.