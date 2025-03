Planeta em Perigo: especialistas alertam para onda de calor e aquecimento global Domingo Espetacular|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 09/03/2025 - 23h35 (Atualizado em 10/03/2025 - 01h05 ) twitter

Diversos estados brasileiros enfrentaram mais uma onda de calor. No Rio Grande do Sul, muitas cidades sofreram com temperaturas próximas aos 40 graus, levando à suspensão de aulas. E os cientistas alertam: o aumento da temperatura, em todo o mundo, deve tornar temporais, enchentes, secas e nevascas cada vez mais comuns. O risco do calor extremo é o tema do segundo episódio da nova série do Domingo Espetacular: Planeta em Perigo.

