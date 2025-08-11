Policial da PM é baleado durante operação em Paraisópolis, em São Paulo Cabo Santana sobreviveu após ser atingido no pescoço; ação foi registrada Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 17h13 (Atualizado em 11/08/2025 - 17h13 ) twitter

Um policial da Patrulha de Motos da Polícia Militar de São Paulo foi baleado durante uma operação em Paraisópolis, em São Paulo, ao tentar deter suspeitos de um arrastão. A ação ocorreu em uma área movimentada e foi registrada por câmera corporal. O militar foi atingido no pescoço, mas sobreviveu.

O incidente aconteceu por volta da uma da tarde em um bairro com muitas empresas e restaurantes. Criminosos em motos estavam realizando uma série de roubos. A ROCAM foi acionada para intervir, resultando em uma perseguição de sete minutos.

Durante a perseguição, registrada pela câmera do Cabo Santana, um dos suspeitos identificado como Kauan tentou fugir a pé após cair da moto. Ele conseguiu sacar uma arma e disparar contra o policial durante a abordagem.

O Cabo Santana foi transportado para o Hospital das Clínicas de helicóptero e recebeu alta na sexta-feira à noite. Kauan continua foragido. Gabriel Vieira dos Santos, suspeito de roubar a arma, foi preso. As buscas pelos outros criminosos prosseguem em Paraisópolis.

