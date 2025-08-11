Policial da PM é baleado durante operação em Paraisópolis, em São Paulo
Cabo Santana sobreviveu após ser atingido no pescoço; ação foi registrada
Um policial da Patrulha de Motos da Polícia Militar de São Paulo foi baleado durante uma operação em Paraisópolis, em São Paulo, ao tentar deter suspeitos de um arrastão. A ação ocorreu em uma área movimentada e foi registrada por câmera corporal. O militar foi atingido no pescoço, mas sobreviveu.
O incidente aconteceu por volta da uma da tarde em um bairro com muitas empresas e restaurantes. Criminosos em motos estavam realizando uma série de roubos. A ROCAM foi acionada para intervir, resultando em uma perseguição de sete minutos.
Durante a perseguição, registrada pela câmera do Cabo Santana, um dos suspeitos identificado como Kauan tentou fugir a pé após cair da moto. Ele conseguiu sacar uma arma e disparar contra o policial durante a abordagem.
O Cabo Santana foi transportado para o Hospital das Clínicas de helicóptero e recebeu alta na sexta-feira à noite. Kauan continua foragido. Gabriel Vieira dos Santos, suspeito de roubar a arma, foi preso. As buscas pelos outros criminosos prosseguem em Paraisópolis.
