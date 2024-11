‘Por eles, faço qualquer negócio’, diz avó de crianças que testemunharam o assassinato da mãe pelo próprio pai Família estava na Itália quando a tragédia aconteceu e os garotos agora estão sob tutela do governo; entenda o caso Domingo Espetacular|Do R7 21/10/2024 - 12h56 (Atualizado em 21/10/2024 - 12h56 ) twitter

Brasileira é assassinada por marido na Itália e filhos do casal ficam sob tutela do governo Reprodução/RECORD

O Domingo Espetacular mostrou o caso de três crianças, de 6, 12 e 14 anos, que presenciaram o crime brutal cometido pelo pai, Ezio Di Levrano, contra a mãe, Ana Cristina Duarte, na Itália. Além do assassinato, o homem já tinha passagem por tráfico de drogas, e agora está preso aguardando o julgamento.

Sem ter uma guarda de parente definida, os garotos continuam fora do seu país de origem e vivem em um abrigo sob tutela do governo italiano. O avô paterno das crianças, que mora na Itália, contou que não poderá ficar com os meninos, pois cuida da sua esposa que é deficiente.

Em busca de encontrar um lar para as crianças, uma juíza contou que a preferência para adoção são para pais que ainda não têm filhos. No entanto, Monique, uma mulher que já tem três filhos, se mostrou interessada em acolher os garotos.

“Eu tenho condições de criá-los e garantir um futuro melhor para eles”, revelou a mulher, sobre a vontade de assumir a guarda dos meninos.

Por outro lado, a avó materna das crianças, que mora no Brasil, quer a guarda das crianças. “Eu quero meus netos, porque eles são meus. É meu direito. Por eles, eu faço qualquer negócio”, disse Dalva.

Já para a Justiça italiana, ainda é cedo para definir o futuro das crianças e falar sobre guarda e doação.

Assista ao vídeo:

O Domingo Espetacular vai ao ar todos os domingos, na tela da RECORD, às 19h45.