Quase Morri : Caminhão tomba e carga atinge carro de comerciante na Grande São Paulo O homem conseguiu escapar com ferimentos leves

Uma câmera de segurança flagrou quando o comerciante Almir de Moura estava dentro de seu carro em Guarulhos, na Grande São Paulo, e um caminhão perdeu o controle e atingiu o veículo. O caminhão estava carregado e tombou com violência em cima do carro de Almir, que ficou coberto com toneladas de terra.