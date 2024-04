Quase Morri : Veja um resgate cinematográfico no mar E ainda: uma menina presa embaixo do carro, no próprio quintal

O Quase Morri deste domingo (4) mostra um resgate cinematográfico no mar. E ainda: uma menina presa embaixo do carro, no próprio quintal. Veja também: um carro caindo do terceiro andar de um prédio.