RECORD contrata o jornalista César Galvão Repórter passa a integrar a equipe do Domingo Espetacular

A RECORD anuncia a contratação de César Galvão, jornalista com mais de 30 anos de experiência, para se juntar à equipe do Domingo Espetacular.

O profissional tem uma trajetória marcada por passagens pelo rádio, no começo da carreira, e depois pela TV, meio no qual atua há quase três décadas.

Na emissora, César Galvão irá produzir reportagens especiais para o Domingo Espetacular, revista eletrônica conhecida por abordar grandes temas e personagens, produções que têm exatamente as características do trabalho desenvolvido pelo jornalista. Como ele mesmo define: “Venho para a RECORD com a expectativa de demostrar que jornalismo vai além de dados e números. Meu perfil é contar histórias interessantes que impactam a vida das pessoas”.

O Domingo Espetacular vai ao ar todo fim de semana, a partir das 19h45, na tela da RECORD.