Após acidente que matou menina de 7 anos, Domingo Espetacular testa resistência de vasos sanitários

Alana, de 7 anos, foi vítima de uma fatalidade terrível em Santa Catarina: um acidente com o vaso sanitário. Os pais acreditam que ela teria subido na privada para tentar mudar a temperatura do chuveiro. A peça se quebrou, e a criança sofreu um corte profundo que a levou à morte. Na Reportagem da Semana, o Domingo Espetacular levou três tipos de vaso sanitário para um teste de resistência e tenta explicar o que provocou a tragédia com Alana.