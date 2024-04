Entenda o que aconteceu com os jovens encontrados mortos intoxicados em um carro de luxo O Domingo Espetacular falou com amigos e parentes das vítimas

Jovens foram encontrados mortos, sem sinais de violência, em um carro de luxo. Tudo indica que eles foram intoxicados com um gás que não tem cheiro após um problema no escapamento do carro. O Domingo Espetacular falou com amigos e parentes das vítimas para entender o que aconteceu na última viagem feita por eles.