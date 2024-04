Homem resgatado à deriva no litoral de SP some antes de ser atendido no hospital Ele saiu da unidade de saúde ainda vestindo a roupa térmica para uma consulta

Na semana passada, nas proximidades do Porto de Santos, um homem chinês foi encontrado à deriva no mar. Ele foi resgatado no litoral paulista ainda debilitado por conta do frio e da exaustão, e depois encaminhado a uma unidade de pronto atendimento. Mesmo tendo recebido a notícia de que seus sinais vitais estavam normais, o homem não quis esperar por uma consulta e, ainda vestindo a manta térmica, deixou o local. Veja nesta reportagem o mistério em volta deste caso.