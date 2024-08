Roberto Cabrini entrevista brasileira que acusou filho de presidente da Corte da Espanha de estupro Neste domingo (18), Aline Fernanda de Siqueira Maschietto revela, com exclusividade, detalhes do que há por trás dessa história Domingo Espetacular|Do R7 16/08/2024 - 18h02 (Atualizado em 16/08/2024 - 18h02 ) ‌



Aline foi presa assim que colocou os pés em solo brasileiro, e tenta provar sua inocência Divulgação/RECORD

Uma brasileira considerada foragida na lista da Difusão Vermelha da Interpol. Esse era o status de Aline Fernanda de Siqueira Maschietto, de 38 anos, ao ser localizada na Espanha e extraditada para o Brasil há pouco mais de um mês. Ela, porém, só foi encontrada depois de denunciar o filho do Presidente da Suprema Corte da Espanha de estupro. O que está por trás dessa história? Detida na Penitenciária Feminina de Sant´Anna, em São Paulo, ela conversou com exclusividade com Roberto Cabrini, em uma entrevista reveladora que vai ao ar neste final de semana (18) no Domingo Espetacular. A íntegra da reportagem será exibida no Câmera Record.

Acusada por tentativa de homicídio contra o namorado em 2022, na cidade de Ribeirão Preto (SP), Aline foi presa assim que colocou os pés em solo brasileiro, mas jura ser inocente. “Gostaria de deixar claro que não fugi, sou vítima do Diego (o namorado)”, diz Aline.

Ela relata ao jornalista tudo o que aconteceu na data em que, supostamente, esfaqueou o namorado. Dias depois do ocorrido, Aline foi acusada de tentativa de homicídio. Para recomeçar a vida, ela viajou por um período e decidiu, depois de um tempo, viver na Espanha. E foi somente após chegar ao país que passou a ser procurada pela justiça.

Aline passou um ano foragida e garante que apenas quis seguir em frente quando foi para a Espanha. Mas foi encontrada pela Interpol após se envolver em outro caso polêmico. Ela acusa três homens, dentre eles o advogado Cándido Conde-Pumpido Varela Jr., filho do Presidente do Tribunal Constitucional da Espanha, de estupro. Na entrevista, ela disse que foi ameaçada após a denúncia e temeu pela vida. “Tive uma péssima escolha para os homens com quem me relacionei”, desabafa.

O Domingo Espetacular vai ao ar às 19h45. O Câmera Record é exibido logo depois, às 23h, na tela da RECORD.