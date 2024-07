Roberto Cabrini entrevista ex-marido de famoso galerista americano assassinado no Brasil no início do ano O Domingo Espetacular deste fim de semana (21) também traz uma entrevista com a ex-esposa do jogador Dudu, que desabafa sobre álcool e agressões Domingo Espetacular|Do R7 19/07/2024 - 20h37 (Atualizado em 19/07/2024 - 20h37 ) ‌



Cabrini fica frente a frente com marido de famoso galerista morto no Brasil Divulgação/RECORD

No Domingo Espetacular deste fim de semana (21), uma investigação internacional leva o jornalista Roberto Cabrini à Nova York, nos Estados Unidos, para desvendar o que está por trás do assassinato de um dos maiores galeristas do mundo. O jornalista localiza o ex- marido de Brent Sikkema, apontado pela polícia como o mandante do crime. Em uma entrevista reveladora, Daniel Garcia Carrera contou, pela primeira vez, detalhes da união que começou com declarações de amor e terminou em uma tumultuada separação. Um caso que envolve três países, uma herança milionária e troca de acusações. A reportagem também teve acesso à casa em que Brent viveu seus últimos momentos e aponta o que, de fato, aconteceu no endereço luxuoso do Rio de Janeiro.

Daniel fala sobre os problemas que enfrentava no relacionamento, mas ressalva: “Eu nunca senti ódio pelo Brent”. Ele também comenta as acusações de que estaria interessado na fortuna do companheiro: “Meu amor com o Brent e meu divórcio com o Brent nunca foi baseado em coisas econômicas”.

A íntegra da reportagem vai ao ar no Câmera Record.

Ex-esposa do jogador Dudu desabafa sobre agressões e abuso de álcool pelo atleta

A revista eletrônica traz uma entrevista exclusiva com Mallu Ohanna, ex-esposa do jogador de futebol Dudu, do Palmeiras. Ela foi casada com o atleta por 11 anos e juntos tiveram dois filhos, de 13 e 11 anos. Após um fim de relacionamento polêmico, ela conseguiu na justiça o direito de receber metade do patrimônio dele. Em conversa com a repórter Fabiana Oliveira, ela contou que se casou muito jovem, aos 19 anos, e abriu mão de construir uma carreira profissional para seguir o jogador. Ela admite que recebe uma pensão justa para as crianças, mas questionada se havia ficado com algum patrimônio antes da decisão judicial, ela responde: “Nada”. Mallu também desabafa sobre as dificuldades que enfrentou ao lado do jogador, em uma união marcada por infidelidade, agressões e abuso de bebidas: “O Dudu, antes de beber, é uma pessoa. Quando bebe, ele muda completamente”.

Pela primeira vez na TV: a vida em um submarino da Marinha

O Domingo Espetacular embarca numa viagem inédita. Pela primeira vez, uma equipe de TV passa 24 horas dentro de um submarino da Marinha brasileira. O navio de guerra tem capacidade para lançar 18 torpedos. A reportagem de Patrícia Ferraz revela como é a rotina dos marinheiros no fundo do mar.

Estreia: Catfish

Tem novidade vindo aí no Domingo Espetacular! A RECORD adquiriu os direitos para exibir o reality americano “Catfish - Alguém Está Mentindo”, que estreia neste fim de semana (21/07). Sucesso em vários países, a atração mostra a dinâmica - e os perigos - de relacionamentos que se desenvolvem apenas no mundo online. Os apresentadores desta temporada, Nev Schulman e Kamie Crawford, tentam descobrir se as informações que os envolvidos declaram aos parceiros são confiáveis, muitas vezes desmascarando os perfis.

O “Catfish - Alguém Está Mentindo” é um reality show americano que surgiu em 2012 e foi exibido, em duas temporadas, pela MTV. A produção foi inspirada no documentário, de 2010, com o mesmo nome. Os participantes são pessoas que procuram ajuda do programa para saber com quem realmente estão conversando e se relacionando apenas virtualmente, sem nunca terem se encontrado pessoalmente. Desconfiados, eles querem descobrir se os perfis que conhecem são verdadeiros ou falsos.

A produção então investiga minuciosamente a troca de mensagens do casal, com o objetivo de confirmar se a identidade da pessoa do outro lado condiz com a realidade. Ou provar que uma das partes está enganando o outro com um perfil falso que utiliza a conta apenas para obter vantagens financeiras, emocionais ou de qualquer outro tipo sobre a vítima.

No primeiro episódio, “A Informante Misteriosa”, Jesus está conversando com Alexis e eles estão se conhecendo por mensagens. Mas o jovem desconfia que a namorada não está sendo sincera. Eis que surge uma informante, Amanda, que diz que Alexis, na verdade, se chama Nicole. Quem está mentindo? Alexis/Nicole ou Amanda?

O Domingo Espetacular vai ao ar às 19h30, na tela da emissora. Já o Câmera Record, com Roberto Cabrini, é exibido às 23h.