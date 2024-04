Roberto Cabrini entrevista Milton Neves no Domingo Espetacular deste fim de semana (31) Da infância pobre no interior ao sucesso na TV, o comunicador fala com franqueza sobre a carreira e da depressão que enfrenta desde a morte da esposa

Com exclusividade, Roberto Cabrini entrevista Milton Neves e conta toda a trajetória do jornalista esportivo Com exclusividade, Roberto Cabrini entrevista Milton Neves e conta toda a trajetória do jornalista esportivo (Divulgação/RECORD)

No Domingo Espetacular deste fim de semana (31), Roberto Cabrini embarca em uma viagem ao túnel do tempo com Milton Neves, repassando a trajetória de um dos mais importantes jornalistas esportivos do país desde a infância pobre em Muzambinho (MG), sua cidade natal, até Nova York, nos Estados Unidos, onde ele mantém um luxuoso apartamento.

Na Grande Reportagem, os principais momentos da sua história e tudo que ela envolve: o comunicador acostumado a narrar vitórias inesquecíveis que agora está diante do seu pior pesadelo, a depressão, que enfrenta após perder Lenice, sua companheira de vida por mais de 40 anos. Cabrini também destaca as polêmicas envolvendo o nome de Milton Neves e mostra como ele vive hoje, longe dos microfones pela primeira vez em 60 anos. A íntegra da reportagem vai ao ar no Câmera Record, exibido logo depois do Domingo Espetacular.

Outros destaques

Janaína Torres recebe em sua casa a repórter Ingrid Griebel para celebrar um momento especial de sua carreira. A brasileira, que passou a infância em um cortiço no centro de São Paulo, superou as adversidades e acaba de ser eleita a melhor chef de cozinha do mundo. Na entrevista, a empresária comenta o desafio para alcançar esse título e o segredo dos pratos que conquistaram os mais exigentes paladares nacionais e internacionais.

Uma conversa exclusiva com Jon Secada na mansão onde o astro da música mora, em Miami. À repórter Tina Roma, o cantor faz revelações sobre a carreira e até sobre uma parceria com uma cantora brasileira.

Uma reportagem especial investiga o misterioso desparecimento de um náufrago chinês. À deriva no mar, próximo ao porto de Santos, ele foi resgatado e sobreviveu. Mas acabou fugindo do hospital para o qual foi levado. A repórter Fernanda Burger investiga quem é o homem e por que ele sumiu sem deixar pistas.

Amada por uns, ela é também o terror da cozinha de muita gente que fica em pânico só de pensar em usá-la: a panela de pressão. Nesta semana, uma imagem impressionante de uma explosão numa pizzaria mostrou mais uma vez que o medo não é infundado, já que o uso inadequado pode realmente transformá-la em uma arma mortal. O repórter Lúcio Sturm conversa com especialista e faz um teste para mostrar a forma correta de usar a panela de pressão.

O Domingo Espetacular também conta a emocionante história de Izabel Rodrigues Monteiro da Silva, que descobriu apenas aos 35 anos que tinha Síndrome de Down, um diagnóstico que surgiu durante as consultas com um especialista em reprodução humana que investigava sua dificuldade para engravidar após oito anos de casamento.

A conclusão veio acompanhada da sentença de que ela jamais conseguiria ter filhos, já que os portadores da trissomia do cromossomo 21 geralmente têm problemas de fertilidade. No entanto, Izabel contrariou todas as expectativas e hoje, aos 70 anos, mostra a família que conseguiu formar.

E mais: os bastidores do novo show de Leo Santana. O cantor se aventura por ritmos diferentes e divide o palco com estrelas da música brasileira como Ivete Sangalo, Simone Mendes, Iza e Ana Castela.

O Domingo Espetacular deste fim de semana (31) vai ao ar às 20h, na tela da RECORD. E o Câmera Record, apresentado por Roberto Cabrini, é exibido logo depois, às 23h.