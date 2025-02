Roberto Cabrini entrevista o ator Rafael Cardoso no Domingo Espetacular deste final de semana (2) E mais: revista eletrônica da RECORD estreia o ‘Planeta em Perigo’, quadro que irá mostrar situações que colocam a sobrevivência da Terra em risco Domingo Espetacular|Do R7 28/02/2025 - 19h39 (Atualizado em 28/02/2025 - 19h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O ator irá comentar sobre as últimas polêmicas envolvendo seu nome Divulgação/RECORD

Um dos atores de maior destaque da sua geração, Rafael Cardoso se envolveu em diversas polêmicas nos últimos anos, após o fim de seu casamento com Mariana Bridi. Desde o conturbado divórcio, ele está afastado dos filhos, Aurora e Valentim, e ainda foi flagrado agredindo um gerente de um bar, no Rio de Janeiro.

Na próxima edição do Domingo Espetacular (2), ele concede uma entrevista a Roberto Cabrini e fala das acusações e da experiência de ser pai pela terceira vez, da menina Helena, fruto de seu relacionamento com a psicóloga Carol Ferraz.

Enxaqueca: o drama da ex-Fazenda Jakelyne Oliveira

Jakelyne Oliveira, influenciadora digital, Miss Brasil 2013 e ex-peoa de A Fazenda 12, recebe a repórter Fabiana Oliveira e desabafa sobre a forte crise de enxaqueca que a fez parar na UTI de um hospital. Ela conta tudo o que aconteceu e detalha como será o tratamento, além de falar do apoio que recebeu no noivo, o cantor Ricardo Mariano, da dupla com Munhoz.

E claro, abre o jogo sobre os preparativos para o casamento com o sertanejo, que ela conheceu durante a participação no reality show da RECORD.

‌



Estreia: “Planeta em Perigo”

O Domingo Espetacular estreia Planeta em Perigo, quadro que irá mostrar situações que colocam a sobrevivência da Terra em risco, como o aumento dos níveis dos oceanos, a força das armas nucleares e o surgimento de vírus mortais e de pandemias, dentre outros temas.

Na estreia, o repórter André Tal explica o que é o “cofre do fim do mundo”, nome popular do Svalbard Global Seed Vault, que armazena sementes de culturas alimentares de todo o mundo em cavernas artificiais, numa ilha remota do norte da Noruega.

‌



O local é uma iniciativa da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e tem como objetivo preservar e garantir que não sejam extintas sementes de plantas importantes para a alimentação da humanidade, em uma região considerada segura, distante de guerras ou mesmo catástrofes naturais.

Roubo de canetas emagrecedoras

O repórter Ari Peixoto investiga a ação de quadrilhas especializadas no roubo das famosas canetas emagrecedoras. Uma operação da polícia prendeu criminosos que levavam os produtos de farmácias e depois os vendiam na internet por um valor bem abaixo do mercado.

‌



Mas até esse comércio era um golpe: os compradores nunca receberam as mercadorias, e os bandidos ficavam com as canetas e também com o dinheiro das vítimas das vendas on-line. O jornalista entrevista pessoas que foram enganadas pela quadrilha e conta detalhes das investigações.

50 por 1: águas avermelhadas da Bolívia

No terceiro episódio do 50 por 1, Alvaro Garnero continua a desbravar as belezas da Bolívia. O passeio começa na cidade de San Cristobal, passa pelo Vale das Rochas e chega a uma região conhecida como o Deserto de Salvador Dalí, porque lembra as paisagens das pinturas surrealistas do pintor espanhol.

Ele ainda se hospeda em um hotel cravado dentro de uma montanha e conhece a Laguna Colorada, famosa pelas águas de tons avermelhados. Garnero também visita o Vale das Rochas, um hotel de luxo cheio de pedras e uma piscina de águas avermelhadas no meio do deserto. Uma viagem imperdível com cenários deslumbrantes!

O hospital: câncer de mama

No quarto episódio da série “O Hospital”, o quadro conta a história de Idelma, que já passou por cinco cirurgias para reconstruir as mamas depois de enfrentar um câncer. Agora, ela se prepara para encarar uma nova etapa do tratamento.

O Domingo Espetacular, nesta edição apresentado por Roberto Cabrini e Camila Busnello, vai ao ar às 20h30.