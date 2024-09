Roberto Cabrini investiga operação que levou à prisão de Deolane Bezerra no Domingo Espetacular Além disso, o ator Paulo Betti desabafa sobre afastamento das novelas no programa deste final de semana (8); não perca! Domingo Espetacular|Do R7 06/09/2024 - 19h36 (Atualizado em 06/09/2024 - 19h36 ) ‌



O jornalista mostra os últimos momentos da influenciadora antes das grades Divulgação/RECORD

Empresária, influenciadora, advogada e, agora, na mira da justiça. Nos últimos anos, Deolane Bezerra ganhou fama e passou a ostentar um luxuoso estilo de vida até que, nesta semana, ganhou os holofotes, ao ser detida pela Polícia Civil, em Recife (PE). No Domingo Espetacular deste final de semana (8), Roberto Cabrini investiga os detalhes da operação que a levou para a cadeia.

O jornalista explica as acusações que pesam sobre a mulher que se tornou fenômeno nas redes sociais e as suspeitas sobre a origem de sua fortuna, que, para a polícia, pode estar ligada à lavagem de dinheiro e à prática de jogos ilegais. A reportagem também mostra os últimos passos de Deolane antes da operação policial e a comoção dos fãs e familiares que, na porta da prisão, realizaram protestos contra a ação da justiça. A íntegra da reportagem vai ao ar no Câmera Record, exibido logo após o Domingo Espetacular.

Vencedora de A Fazenda 15 mostra mansão milionária que está construindo

A próxima temporada do reality A Fazenda começa no dia 16 de setembro, e o Domingo Espetacular conversou com uma personalidade que conhece bem o programa, a vencedora da edição do ano passado, Jaquelline Grohalski. A ex-peoa conversou com o repórter Thatiana Brasil e contou, em primeira mão, detalhes da mansão que ela acaba de comprar.

Paulo Betti desabafa sobre afastamento da TV

E tem mais: entrevista exclusiva no Domingo Espetacular! A repórter Paloma Poeta conversa com o ator Paulo Betti, que recebe a equipe, em sua casa, para falar da carreira e dos desafios da profissão de ator.

‌



Aos 71 anos e fora da televisão, ele se queixa da falta de oportunidades e convites de trabalho. “Eu acho que é um erro não escalar os velhos, porque os velhos adoram novelas. As pessoas mais velhas assistem muita novela. E gostam de se ver. Gostam de ver seus problemas retratados. Acho que tem algo bom aí, tem gente bobeando aí na pesquisa”, analisa.

Apesar de perceber esse preconceito, ele garante que está muito bem e com muita disposição para atuar: “Estou me achando! Numa pequena lua de mel comigo mesmo. Estou adorando. Fiz a minha peça em 16 cidades. Uma por noite”.

‌



Mistérios de uma vila abandonada no Polo Norte

No terceiro episódio da série Homem do Gelo, o público vai conhecer uma cidade fantasma, escondida na neve, no Polo Norte. Cerca de mil pessoas viviam nesse lugar, mas foram embora e deixaram tudo para trás. O brasileiro Chicco revela os mistérios dessa vila abandonada, conhecida como Pirâmide. Ele ainda capta imagens dos ursos polares e aponta os perigos de viver no local.

Acompanhe! O Domingo Espetacular, apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, vai ao ar às 19h45. Logo em seguida, às 23h, o Câmera Record, com Roberto Cabrini, é exibido.