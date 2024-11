Roberto Cabrini traz informações inéditas sobre a investigação do assassinato do empresário no aeroporto de Guarulhos (SP) Documentário ‘A execução do homem que sabia demais' vai ao ar no Domingo Espetacular e no Câmera Record deste final de semana (10) Domingo Espetacular|Do R7 10/11/2024 - 13h25 (Atualizado em 10/11/2024 - 18h10 ) twitter

Em fevereiro deste ano, Roberto Cabrini entrevistou o empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzback, que foi assassinado nesta semana no aeroporto de Guarulhos (SP) Reprodução/RECORD

No início do ano, Roberto Cabrini e sua equipe começavam a investigar as ações do empresário apontado como homem de confiança do PCC (Primeiro Comando da Capital), que lavava dinheiro da organização criminosa e que depois passou a ser considerado traidor pela mesmo Primeiro Comando da Capital. Depois de inúmeras tratativas, Antônio Vinícius Lopes Gritzback finalmente concordou em gravar a única e preciosa entrevista feita por ele.

Era noite de 6 de fevereiro de 2024. O local do encontro revelava bem a encruzilhada do empresário se encontrava. Vivia cercado pelo luxo que sua fortuna de origem questionável proporcionava e também pelo medo dos inimigos que criou. No riquíssimo apartamento da zona leste, usava uma tornozeleira eletrônica e estava rodeado de seguranças. Revelou ter receio tanto dos integrantes do PCC quanto de setores isolados da polícia sobre quem sugeriu estar sendo vítima de extorsão.

Era acusado de aplicar um golpe de R$ 200 milhões e de ordenar a execução de dois de seus integrantes. Para tentar resolver seus problemas com a Justiça, tinha assinado um acordo de delação premiada, mas havia um preço alto demais. Passou a temer a própria sombra. Contou já ter sofrido dois atentados mesmo vivendo em uma verdadeira fortaleza. E não tinha em quem confiar.

O ambiente era tenso e a conversa foi longa. Vinicius falou sobre tudo, procurando manter a calma de quem teve uma educação refinada. Ele era formado em Engenharia Civil e Administração de Empresas. A gravação tem impressionantes 3 horas, 2 minutos e 8 segundos, que hoje se constitui em um dos mais importantes documentos sobre as razões de sua implacável e meticulosamente planejada execução no maior aeroporto do país, com fuzis de guerra em plena tarde em um local onde passam por ano 42 milhões de pessoas.

Essa conversa reveladora e todas as circunstâncias da execução do empresário são esmiuçadas por Roberto Cabrini na reportagem exclusiva da edição deste Domingo Espetacular e do Câmera Record. Um documento obrigatório sobre uma ação criminosa ousada que estarreceu o país e que envolve muitos personagens. Alguns ocultos, outros, não.

Fácil compreender porque o documentário especial do Domingo Espetacular e do Câmera Record se chama A execução do homem que sabia demais.

Assista à matéria neste final de semana (10), a partir das 19h30, na RECORD.

