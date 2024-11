Nutricionista e influenciadora: saiba quem é a namorada do delator do PCC Maria Helena Paiva Antunes estava ao lado de Vinicius Gritzbach quando ele foi assassinado no Aeroporto Internacional de Guarulhos Roberto Cabrini|Do R7 26/11/2024 - 17h58 (Atualizado em 26/11/2024 - 17h58 ) twitter

Saiba detalhes do relacionamento de Vinicius Gritzbach com a influenciadora digital Maria Helena Paiva Reprodução/RECORD

Durante uma entrevista reveladora e exclusiva ao Domingo Espetacular, Roberto Cabrini esteve cara a cara com a jovem Maria Helena Paiva Antunes, que presenciou a morte trágica do companheiro Vinicius Gritzbach. Nascida e crescida em Barbosa Ferraz, uma cidade de pouco mais de 11 mil habitantes, no interior do Paraná, a jovem de 29 anos é formada em Nutrição, e descreve como uma menina batalhadora, sonhadora e apegada com a família. Após se formar na faculdade, ela morou por um tempo em Maringá (PR), antes de decidir morar em São Paulo (SP).

Maria Helena, que, também trabalha como influenciadora digital, conta que se mudou para a capital paulista porque costumava receber muitas propostas de trabalho e tinha que se deslocar com frequência de onde morava. Sendo assim, a jovem decidiu que estava na hora de ficar em um só lugar e optou pela cidade que julgava ser um bom local para crescer profissionalmente.

A influenciadora conta que o início de namoro com Vinicius se deu após ele a seguir nas redes sociais e os dois marcarem de sair para jantar. O casal estava junto a cerca de 1 ano e meio e muito apaixonados. Maria Helena descreve o namorado como um homem extremamente inteligente e cuidadoso. Juntos, eles tinham planos de se casar e formar uma família.

Durante a entrevista, a companheira do delator do PCC, disse que sabia que ele tinha muitos inimigos e acusações, mas preferiu acreditar na inocência dele, pois segundo ela, nunca se relacionaria com um assassino. Apesar de temer pela segurança de Vinicius, Maria Helena afirmou que já estava muito envolvida no relacionamento e, por isso, não quis abandoná-lo naquele momento.

