Exclusivo: Cabrini fica frente a frente com homem acusado de forjar a própria morte

Roberto Cabrini ficou frente a frente com Edilson Paulo Petter, o homem acusado de forjar a própria morte. Uma farsa que envolve um falso vídeo de tortura, a amputação do próprio dedo e até o assassinato de outra pessoa, que nem conhecia o empresário. Há cinco meses na cadeia, descubra o que ele tem a dizer sobre essa história.



