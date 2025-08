Mulher que foi vítima de agressões no elevador quebra o silêncio em entrevista exclusiva a Cabrini

Nesta semana, o país se estarreceu e se indignou com as imagens de violência extrema de um ex-jogador de basquete contra a namorada. Foram 61 socos, um espancamento cruel contra Juliana Garcia, indefesa, dentro do elevador. A jovem recebeu o Domingo Espetacular em Natal (RN) para dar a sua primeira entrevista. Um relato forte e doloroso. Nós também tivemos acesso a imagens, áudios, depoimentos e lugares inéditos desse caso. Confira na Grande Reportagem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!