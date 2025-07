Edu Guedes abre o coração e fala sobre luta contra câncer no pâncreas

O apresentador Edu Guedes abriu o coração e falou sobre sua luta contra um câncer no pâncreas, uma doença silenciosa, agressiva e muito perigosa. O Domingo Espetacular mostra imagens exclusivas da recuperação e da intimidade ao lado de Ana Hickmann. Veja ainda a volta de EDu para casa após um dos momentos mais desafiadores da vida.



