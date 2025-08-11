Roblox: entenda os riscos dos jogos online para crianças
Críticos destacam a presença de conteúdos inadequados rotulados como livres para todas as idades dentro da plataforma
A plataforma Roblox está sendo denunciada por potenciais riscos às crianças, incluindo contato não supervisionado com adultos e suspeitas de exploração de trabalho infantil. Com cerca de 100 milhões de usuários ativos, Roblox é popular entre jovens, oferecendo uma variedade de jogos com diferentes classificações etárias. Contudo, críticos destacam a presença de conteúdos inadequados rotulados como livres para todas as idades.
A facilidade com que adultos podem se passar por crianças na criação de perfis é uma preocupação central. A empresa afirma implementar medidas de segurança baseadas em inteligência artificial para monitorar interações suspeitas, mas desafios persistem. Além disso, há investigações sobre possíveis irregularidades relacionadas ao incentivo à criação de jogos por jovens, considerado uma forma inadequada de mão de obra infantil.
Especialistas recomendam educar crianças sobre riscos online para promover uma navegação segura.
