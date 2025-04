Roubos de motos de luxo ameaçam motociclistas em São Paulo Criminosos armados atacam para ostentar em bailes funk e redes sociais Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 23h19 (Atualizado em 01/04/2025 - 23h19 ) twitter

Criminosos se juntam para roubar motos de luxo e colocam em risco a vida de inocentes

Na região metropolitana de São Paulo, uma série de roubos de motos de luxo tem colocado em risco a vida de motociclistas. Jovens se organizam para roubar esses veículos e usá-los em bailes funk e exibições nas redes sociais. Em Guarulhos, um empresário e sua esposa quase perderam a vida durante uma tentativa de assalto quando foram atacados por criminosos armados.

O empresário relatou que foi baleado na tentativa de roubo, mas sobreviveu porque a bala desviou após atingir seu capacete. A esposa dele também foi atingida de raspão. Os criminosos fugiram quando um agente penitenciário interveio, disparando para o alto. A motocicleta, avaliada em R$90 mil, foi deixada no local.

Os roubos ocorrem principalmente nos fins de semana, quando as motos são usadas para ostentação em eventos. Após breves períodos de uso, as motos são desmontadas e suas peças vendidas. Em operações recentes, a polícia apreendeu 30 mil peças sem documentação e prendeu quatro suspeitos. A dificuldade em identificar as motos roubadas e o medo das vítimas em prestar depoimentos dificultam a captura dos criminosos.

A Federação Paulista de Motoclubes pede ações mais efetivas das autoridades para combater esses crimes. Estatísticas mostram que São Paulo lidera os índices de roubos de motos no país, com cerca de 100 ocorrências diárias. A violência crescente tem gerado medo entre os motociclistas, que agora veem suas viagens como um risco à vida.

