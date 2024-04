Domingo Espetacular |Do R7

Saiba como armas de fogo chegam ao crime organizado Pessoas com licença para comprar armas legalizadas vendem produto ilegalmente e forjam roubos para mascarar o esquema

RESUMINDO A NOTÍCIA Polícia descobre venda ilegal de arma em Araguaína (TO);

Homem forjava roubos para vender armas de fogo;

Policiais suspeitam que homem tenha vendido 25 armas e munição;

Investigadores temem que armas parem nas mãos de criminosos violentos.

Polícia descobre esquema de venda ilegal de armas que podem parar nas mãos de criminosos violentos (Reprodução/RECORD)

O Domingo Espetacular apurou mais detalhes sobre armas legalizadas que deveriam ser usadas com finalidade esportiva em clubes, mas acabam sendo vendidas para integrantes do crime organizado. Na tentativa de mascarar o esquema da comercialização das armas, os vendedores relatam falsos roubos a polícia. A investigação ganhou força após o esquema ser descoberto em Araguaína (TO).

Raimundo de Sousa Costa registrou um Boletim de Ocorrência e contou que foi abordado por três homens em um veículo sem placa. Segundo o homem, os rapazes teriam anunciado o assalto e levado duas armas de fogo. Ele também revelou que no momento do roubo estava indo a um clube de tiro.

A polícia seguiu com as investigações, e sem encontrar provas, recebeu o depoimento de Raimundo, que dessa vez contou que a história do suposto roubo era falsa. Agora, ele é investigado pela venda de 25 armas de fogo e munição.

Para comprar armas de fogo legalmente existem dois caminhos: pela Polícia Federal, para uso pessoal, ou pelo Exército, tirando o registro de CAC (Colecionador, Atirador desportivo e Caçador). Todas as armas recuperadas pela polícia durante a investigação pertenciam a pessoas com o registro de CAC, que utilizavam a licença para comprar as armas e vender ilegalmente.

Os investigadores vão pedir a quebra de sigilo bancário de Raimundo, para tentar descobrir todos os compradores das armas. “A sucessão de vendas irregulares vai acabar na mão de um criminoso violento, que vai utilizar para a prática de delito, inclusive em eventual confronto bélico com a polícia”, revelou o delegado Felippe Crivelaro Pereira.

Assista ao vídeo:

O Domingo Espetacular vai ao ar todos os finais de semana, às 19h45, na tela da RECORD.