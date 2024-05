Saiba como evitar vazamento de gás de cozinha e explosão de botijões Só no estado de São Paulo ocorrem, em média, 10 acidentes por dia; veja as dicas e saiba como se proteger

Alto contraste

A+

A-

Saiba como evitar a explosão do botijão de gás (Reprodução/RECORD)

O Domingo Espetacular trouxe um alerta na tela da RECORD, ao exibir casos de explosões, devido ao vazamento no botijão de gás. Aprenda a evitar esses acidentes que podem ser fatais.

Um vazamento em um prédio em Vila Velha (ES) causou a destruição de três andares e a morte de três pessoas da mesma família. “Foi algo desproporcional, para as pessoas dizerem: ‘não foi vazamento de gás, foi uma bomba’”, diz Larissa Morassuti, sobrevivente do acidente.

A instalação do botijão dentro da cozinha, perto do fogão e com uma mangueira antiga ou não apropriada, pode causar o vazamento de gás. Em um início de incêndio na mangueira, a primeira reação é o desespero, mas, para evitar a explosão, é necessário que a pessoa aja rapidamente, girando a válvula do botijão e tapando a saída do gás pela ponta da mangueira.

O problema é quando o fogo passa da mangueira para outros objetos e causa um incêndio generalizado. Com isso, pode ocorrer a explosão do botijão. Nessas condições a temperatura pode chegar até 900 °C.

Publicidade

Em outra situação, em Maceió (AL), Danilo Santos tinha acabado de instalar um novo botijão, quando sua esposa ligou o fogo e sentiu o cheiro do vazamento do gás. “Minha única alternativa foi fugir, mas na hora da fuga, quando cheguei na porta, já era tarde demais e veio a explosão”, lembra Danilo.

“Eu tive queimadura de segundo grau e no meu pé direito quatro hemorragias”, conta o sobrevivente.

Publicidade

O ideal é que a mangueira seja de 4 milímetros e com uma tela de fio de poliéster por dentro para ficar resistente, a prova de furos e rachaduras. Também é necessário ter o selo do Inmetro e estar dentro da data de validade.

Segundo a engenheira de materiais, Patrícia Falcão, a mangueira não pode ser passada por trás do fogão ou forno devido ao aquecimento, e não deve transpassar a parede, é importante estar sempre visível: “Onde costuma dar mais vazamento, é no local que as pessoas não apertam direito essas braçadeiras [da mangueira]”.

Publicidade

O botijão precisa estar em um local protegido, do lado de fora da cozinha e nunca ser colocado de lado, deitado ao chão. Nem sempre o vazamento causa cheiro; por isso, antes de acender a luz ou ligar qualquer aparelho, é importante abrir as janelas ou portas para dissipar o gás que acumulou durante a noite.

Assista ao vídeo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Domingo Espetacular vai ao ar todos os finais de semana, às 19h45, na tela da RECORD.