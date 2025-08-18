Tiroteio em boate de Nova York deixa mortos e feridos Conflito começou após discussão e teve múltiplos atiradores envolvidos Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 20h44 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Três pessoas perderam a vida e oito ficaram feridas em um tiroteio em uma boate em Nova York, nos Estados Unidos. A troca de tiros ocorreu por volta das três e meia da manhã, enquanto o local estava cheio.

De acordo com informações da polícia, o incidente envolveu vários atiradores e teve início após uma briga. As autoridades abriram uma investigação e planejam revisar as gravações das câmeras de segurança. Até o momento, não houve prisões relacionadas ao caso.

Veja também

‌



Enquanto isso, Georgina Rodríguez recebeu um anel de R$ 32 milhões do jogador Cristiano Ronaldo

Domingo Espetacular playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Giro dos Famosos: Saiba quem é o novo affair de Bruna Marquezine Pesquisas de boca de urna na Bolívia indicam segundo turno nas eleições Tiroteio em boate de Nova York acaba em mortes e feridos Acidente com caminhão da dupla sertaneja Diego e Victor Hugo deixa 16 feridos em Itaberaí (GO) Herança milionária de empresário israelense vira disputa com milícia em Búzios (RJ) Escritor Luis Fernando Veríssimo é internado na UTI de Porto Alegre Ursos invadem áreas urbanas no Japão e geram medo na população Pitada de Brasil: Conheça a esfiha feita com recheio de temaki Planeta em Perigo: Cidades correm risco de desaparecer devido ao aumento do nível do mar 50 por 1: Alvaro Garnero explora os segredos e os mistérios da Ilha de Páscoa Manifestantes israelenses pedem fim da guerra e libertação dos reféns Mulher ganha urso gigante e reação viraliza nas redes sociais 'Estrada Real': maior rota turística do país passa por três estados e tem até passaporte próprio Violência nas escolas cresce nos últimos dez anos e preocupa especialistas e autoridades Mãe brasileira busca respostas para morte misteriosa da filha em Portugal Turista brasileira é detida na Grécia e impedida de sair do país após ter visto expirado Cão tem queimaduras graves depois de ser esquecido dentro de secadora ligada em pet shop Girafas importadas ilegalmente da África do Sul vivem em condições precárias em resort no Rio Prisão do influenciador Hytalo Santos levanta debate sobre exploração infantil na internet Arma usada pelo empresário que matou gari em BH é de uso pessoal da mulher dele

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!