Tiroteio em boate de Nova York deixa mortos e feridos
Conflito começou após discussão e teve múltiplos atiradores envolvidos
Três pessoas perderam a vida e oito ficaram feridas em um tiroteio em uma boate em Nova York, nos Estados Unidos. A troca de tiros ocorreu por volta das três e meia da manhã, enquanto o local estava cheio.
De acordo com informações da polícia, o incidente envolveu vários atiradores e teve início após uma briga. As autoridades abriram uma investigação e planejam revisar as gravações das câmeras de segurança. Até o momento, não houve prisões relacionadas ao caso.
