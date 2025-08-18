Logo R7.com
Domingo Espetacular

Tiroteio em boate de Nova York deixa mortos e feridos

Conflito começou após discussão e teve múltiplos atiradores envolvidos

Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Três pessoas perderam a vida e oito ficaram feridas em um tiroteio em uma boate em Nova York, nos Estados Unidos. A troca de tiros ocorreu por volta das três e meia da manhã, enquanto o local estava cheio.

De acordo com informações da polícia, o incidente envolveu vários atiradores e teve início após uma briga. As autoridades abriram uma investigação e planejam revisar as gravações das câmeras de segurança. Até o momento, não houve prisões relacionadas ao caso.

